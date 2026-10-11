Apa kaitannya dengan Guardiola? Haaland berbeda pendapat dengan bintang City setelah cemoohan suporter

Striker Norwegia Erling Haaland berbicara tentang rasa bangganya setelah klubnya, Manchester City, meraih kemenangan atas tuan rumah Liverpool dengan skor 3-0, di tengah sambutan bernada permusuhan di Stadion Anfield.

Dalam laga pertama tim sejak dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris, Manchester City, yang mengajukan banding atas putusan terhadap mereka, mengalahkan Liverpool, yang bermain dengan sepuluh pemain.

Sebagaimana dilaporkan jaringan ESPN, para pemain City mendapat cemooh sepanjang pertandingan, namun mereka justru tampil bersinar di tengah atmosfer tersebut, di mana Haaland mencetak gol pertama dari tiga gol cepat, setelah Ryan Gravenberch diusir keluar pada pertengahan babak kedua.

Suasana penuh kegembiraan menyelimuti seluruh anggota Manchester City setelah pertandingan berakhir, di mana Haaland menghabiskan beberapa menit menikmati perayaan bersama suporter tandang.

Haaland mengatakan kepada Sky Sports, "Bagi setiap suporter, ini adalah momen luar biasa yang akan tetap bersama kami untuk waktu yang lama, baik dari sisi perasaan yang kami rasakan selama pertandingan maupun setelah laga berakhir."

Ia menambahkan, "Pertandingan ini sulit dan berat, tetapi kami menunjukkan karakter yang hebat. Saya sangat bangga kepada semua orang."

Gelandang Manchester City, Elliot Anderson, memuji keberanian tim dengan mengatakan, "Saya pikir kami menunjukkan kekompakan yang sesungguhnya dan semangat juang."

Ia melanjutkan, "Ini stadion yang sulit, dan datang ke sini merupakan tantangan, tetapi kami saling menjaga satu sama lain, berjuang untuk satu sama lain di dalam lapangan, dan kami juga tampil baik. Saya pikir kami menunjukkan keberanian besar di sini."

Ketika ditanya mengenai cemooh dari suporter Liverpool, Anderson menambahkan, "Jelas lebih banyak dari biasanya, baik saat kami tiba di stadion maupun selama sepuluh menit pertama pertandingan, tetapi saya pikir kami berhasil dengan sangat baik membungkam para suporter."

Namun Haaland menilai atmosfernya tidak terlalu berbeda dari pertandingan-pertandingan biasa di Stadion Anfield, dengan mengatakan, "Tidak juga, karena datang ke sini selalu sulit."

Ia menambahkan, "Selama era Pep Guardiola dan Jurgen Klopp, pertemuan kedua tim selalu sangat sulit bagi kedua belah pihak."

Ia melanjutkan, "Semuanya soal momen-momen seperti ini, di mana kami harus menjaga kekuatan mental, saling menjaga satu sama lain, dan fokus pada hal-hal yang bisa kami pengaruhi. Dan yang bisa kami kendalikan adalah menyajikan sepak bola yang baik dan berjuang bersama."