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Apa hubungannya dengan Spanyol? Duet Maroko mencatatkan sejarah di Piala Dunia

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
I. Saibari
B. Diaz
Brasil
Maroko
AS

Duo Maroko, Ibrahim Diaz dan Ismail Saibari, mencatatkan nama mereka dalam sejarah putaran final Piala Dunia, setelah pertandingan Timnas Maroko melawan Brasil.

Pertandingan Maroko melawan Brasil berakhir imbang 1-1, setelah Sibari mencetak gol pembuka untuk Atlas Lions berkat umpan Diaz, sementara Vinicius Junior menyamakan kedudukan untuk Samba.

Akun "Mr. Sheeb" yang spesialis statistik menyebutkan bahwa gol Sibari ke gawang Brasil, yang diciptakan oleh Diaz, masuk dalam sejarah Piala Dunia.

Lanjutnya, "Ini adalah kali keempat dalam sejarah Piala Dunia di mana sebuah tim mencetak gol ke gawang Brasil melalui duet antara pembuat gol dan pencetak gol, yang keduanya lahir di Spanyol, dan ini adalah kali pertama di mana kedua pemain tersebut bukan perwakilan tim nasional Spanyol."

Ibrahim Diaz lahir di Malaga, sedangkan Ismail Saibari lahir di kota Terrassa, yang berada di wilayah Barcelona.

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