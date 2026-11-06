Al Hilal semakin dekat untuk mengambil keputusan penting menyangkut masa depan salah satu bintang utamanya, setelah kontrak kaptennya, Salem Al Dawsari, memasuki tahap krusial, seiring mendekatnya statusnya sebagai pemain bebas pada Januari mendatang, sebelum berakhirnya ikatannya dengan klub pada Juni 2027, di tengah sejumlah pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan manajemen untuk memberinya kontrak baru meski menghadapi tantangan fisik belakangan ini.

Kasus Al Dawsari tampaknya bukan sekadar prosedur kontrak biasa, karena Al Hilal dihadapkan pada persamaan sulit yang menggabungkan nilai teknis dan historis sang pemain, dengan keharusan menilai kemampuannya untuk terus tampil dengan level yang sama, terutama setelah cedera-cedera mengancam kesinambungannya di atas lapangan hijau.

Januari menempatkan Al Hilal pada keputusan menentukan

Dengan tibanya Januari mendatang, Salem Al Dawsari akan dapat menjalin negosiasi dengan klub mana pun, tanpa memerlukan persetujuan Al Hilal, karena kontraknya berakhir pada penghujung musim ini. Hal itu menempatkan manajemen pada keharusan untuk menentukan sikapnya lebih awal, baik dengan membuka negosiasi perpanjangan maupun menunggu hingga akhir musim untuk menilai situasi secara lebih jelas.

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Kesulitan keputusan ini terletak pada kenyataan bahwa Al Hilal tidak sedang berurusan dengan pemain biasa, melainkan dengan kaptennya dan salah satu ikon terpentingnya selama tahun-tahun terakhir. Namun, posisinya di dalam klub tidak menghapus pentingnya mempertimbangkan masa depan teknis dan fisiknya, terutama karena kontrak baru apa pun akan terbentang hingga tahap usia lanjut dalam kariernya.

Cedera melipatgandakan tanda tanya

Musim ini bukanlah musim ideal bagi Al Dawsari, setelah ia absen membela Al Hilal sejak awal musim akibat cedera, dan hanya tampil dalam 3 pertandingan saja, sebelum kembali masuk dalam perhitungan tim belakangan ini. Namun, ia mengalami cedera otot baru yang kembali menjauhkannya dari partisipasi.

Absennya yang berulang ini menempatkan manajemen Al Hilal pada sejumlah pertanyaan tentang kemampuan pemain berusia 34 tahun itu untuk menjaga kesiapannya sepanjang musim, dan sejauh mana ia dapat diandalkan secara reguler pada periode mendatang. Semua ini adalah faktor yang dapat memengaruhi secara langsung penilaian atas urgensi perpanjangan kontraknya, terutama karena klub membutuhkan jaminan untuk memanfaatkan para pemainnya sepanjang musim dan bukan dalam periode terputus-putus.

Nilai sang kapten berhadapan dengan perhitungan masa depan

Di sisi lain, Salem Al Dawsari memiliki modal besar berupa prestasi dan pengalaman yang membuat keputusan melepasnya menjadi sulit, karena ia selama bertahun-tahun tetap menjadi salah satu kunci permainan terpenting di Al Hilal, berkat kemampuan ofensifnya dan pengaruhnya dalam pertandingan-pertandingan krusial, di samping peran kepemimpinannya di dalam ruang ganti.

Di antara keinginan untuk mempertahankan salah satu ikon tim dan kekhawatiran akan berulangnya skenario cedera, seluruh perhatian tertuju pada keputusan manajemen Al Hilal dalam beberapa bulan mendatang. Apakah mereka akan bertaruh pada kemampuan sang kapten untuk memulihkan kebugarannya dan memberinya kontrak baru, ataukah lebih memilih mengakhiri hubungan pada akhir musim dan membuka pintu bagi babak baru?