Dalam salah satu kebetulan yang paling menarik, dunia sepakбола bergejolak hampir dalam waktu bersamaan di antara dua kutub sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, setelah bintang Portugal itu mengeluarkan pernyataan berapi-api yang mengungkap detail krisisnya dengan pelatih timnas negaranya, Jorge Jesus, pada saat rival asal Argentina-nya tengah menghadapi momen bersejarah dengan mengumumkan berakhirnya karier internasionalnya bersama timnas Argentina.

Ronaldo memilih untuk memecah keheningannya, melepaskan tembakan atas apa yang terjadi di dalam timnas Portugal dan membeberkan detail krisisnya dengan Jorge Jesus di hadapan publik, yang kemudian membuat media sosial bergejolak dan membuka lebar pintu perdebatan seputar masa depan kapten Portugal itu serta hubungannya dengan timnas negaranya. Namun di sisi lain, Messi tengah menjalani momen yang sama sekali berbeda, setelah memainkan laga terakhirnya dengan seragam Argentina, dalam sebuah pemandangan yang menjadi perbincangan dunia.

Dan sementara nama Ronaldo hadir dengan kuat karena pernyataan berapi-apinya, nama Messi terkait dengan perpisahan bersejarah bersama timnas yang ia bawa menuju kejayaan dalam beberapa tahun terakhir. Di sinilah muncul pertarungan lain di luar lapangan, pertarungan yang dapat diukur dengan angka melalui ketertarikan publik di seluruh dunia dalam mencari nama masing-masing legenda.

Messi menggilas Ronaldo dalam pertarungan pencarian





Jauh dari kegaduhan media yang diciptakan oleh pernyataan Cristiano Ronaldo, indikator pencarian justru mengungkap keunggulan mencolok Lionel Messi dalam pertarungan di dunia maya. Dengan membandingkan kata kunci Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo melalui Google Trends selama 24 jam terakhir, Messi tampil memimpin ketertarikan global dengan selisih besar atas rival asal Portugal-nya.

Di Argentina, keunggulan Messi bukanlah kejutan, sementara Ronaldo mendominasi di Portugal. Namun di pasar-pasar lainnya, keunggulan Messi atas Ronaldo meluas ke sejumlah besar negara di seluruh dunia.

Di Brasil, Spanyol, Prancis, Inggris, dan Jerman, timbangan pencarian condong ke arah Messi secara lebih jelas ketika kedua nama itu dibandingkan secara langsung. Bintang Argentina itu juga tampil unggul di sejumlah besar pasar sepakbola besar di luar Eropa dan Amerika Selatan, sehingga perbandingan tersebut berubah dari persaingan biasa antara dua legenda menjadi keunggulan dengan persentase besar untuk Messi dalam ketertarikan global selama jam-jam yang bersamaan dengan perpisahannya dari timnas.

Dengan demikian, meskipun Ronaldo menguasai peristiwa di dalam Portugal berkat pernyataannya yang menyulut perdebatan, Messi-lah yang memiliki kata akhir dalam pertarungan dunia maya secara global, setelah penampilan terakhirnya bersama Argentina berubah menjadi sebuah peristiwa yang menarik ketertarikan lebih besar ketimbang krisis Ronaldo.

Dan jika memang Ronaldo sengaja memilih waktu ini untuk merilis pernyataannya beberapa jam sebelum pensiunnya Messi dari level internasional, dengan tujuan mencuri perhatian dari rival sepanjang sejarahnya itu dan mengalihkan ketertarikan global ke arah krisisnya dengan Jorge Jesus, maka rencana tersebut tidak berhasil dalam kenyataannya, setidaknya menurut perbandingan langsung antara kedua nama itu dalam indikator pencarian, di sejumlah besar negara di dunia, sehingga angka-angka itu menegaskan bahwa perpisahan internasional Messi merupakan peristiwa yang paling menyita perhatian secara global.



