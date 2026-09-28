Antara Maroko dan Spanyol: Pernyataan Baru soal Final Piala Dunia 2030

Perdebatan masih berlangsung seputar lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia 2030, di mana sebagian pihak menilai peluang Spanyol sangat kecil karena alasan politik semata, dan bahwa pertandingan itu akan digelar di Maroko; sementara pihak lain menegaskan bahwa laga tersebut akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu; adapun sebagian lainnya, seperti wakil presiden urusan sosial klub Barcelona, Antonio Escudero, meyakini bahwa final akan digelar di Stadion Camp Nou.

Perdebatan terus berlanjut mengenai stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, seiring masih terbukanya berkas pencalonan antara Spanyol dan Maroko, setelah pada awalnya keyakinan yang dominan adalah bahwa laga final akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, dengan Stadion Spotify Camp Nou masuk sebagai salah satu opsi yang mungkin.

Namun data terbaru menunjukkan meningkatnya peluang penyelenggaraan final di Stadion Hassan II Besar, yang tengah dibangun di Kota Benslimane, Maroko, terutama dengan kapasitas penonton yang sangat besar yang akan dimilikinya setelah rampung.

Escudero mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan di program "Aqui Girona" di radio "Cadena SER": "Kami sangat menginginkannya. Menurut saya, hal itu sangat mungkin. Badan-badan olahraga di seluruh dunia mendukung gagasan tersebut. Kami telah mengerahkan upaya besar, dan kami memiliki stadion yang luar biasa. Sudah tiba waktunya untuk itu."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ada kemungkinan yang sangat besar untuk hal itu terjadi."

Dalam konteks lain, kepala urusan sosial di Barcelona itu membantah bahwa klub sedang mengkaji kenaikan harga tiket musiman, dan ia menyatakan: "Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang kenaikan harga tiket musiman. Semua orang boleh tenang. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan hal itu. Saya adalah wakil presiden, jadi seharusnya saya mengetahui perihal itu. Hal itu tidak sedang dibahas."

Terkait tenggat waktu penyelesaian stadion, wakil presiden itu menyatakan keyakinannya bahwa pengerjaan akan rampung tepat waktu.

Ia mengatakan: "Kami berharap demikian. Saya sempat mengkritik hal itu. Sebenarnya saya tidak ingin meninggalkan Montjuic, tetapi mereka mengubah keputusan itu. Orang-orang yang bekerja sama dengan kami, serta pihak-pihak pendana, menginginkan kami berada di sana. Terkadang, Barcelona tidak bisa mengambil keputusan itu secara langsung," seraya mengakui adanya pendapat-pendapat yang menentang.