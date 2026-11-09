Antara Kritik dan Pujian: Jadwal Liga Roshn Memicu Perpecahan

Jadwal kompetisi Liga Roshn Arab Saudi untuk musim ini memicu kontroversi di kalangan jurnalis dan kritikus olahraga, setelah muncul perbedaan pendapat mengenai cara asosiasi liga menangani padatnya pertandingan serta penundaan sejumlah laga, antara mereka yang menilai penjadwalan baru sebagai solusi yang tepat bagi kebutuhan fase ini, dan mereka yang menganggapnya sebagai bukti keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan absennya perencanaan alternatif.

Dalam sebuah diskusi melalui program "Nadina", muncul berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai kinerja manajemen kompetisi, terutama setelah penundaan sejumlah pertandingan Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli, dan Al Nassr, serta dampaknya berupa padatnya jadwal pada periode mendatang, di samping keberatan sejumlah klub terhadap waktu penyelenggaraan pertandingan.

Hamad Al Sani'e membela manajemen kompetisi

Hamad Al Sani'e membela kinerja manajemen kompetisi, menegaskan bahwa musim ini merupakan salah satu musim di mana klub-klub mendapatkan periode istirahat terbanyak, seraya memuji langkah meminta pendapat klub sebelum penjadwalan disahkan. Ia menjelaskan bahwa menjalani pertandingan secara beruntun dalam satu pekan di ajang liga lebih baik daripada menyebarkan tekanan ke berbagai turnamen.

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Al Sani'e juga menolak kritik terkait perubahan urutan pekan pertandingan, menganggap bahwa apa yang dilakukan manajemen kompetisi merupakan solusi terbaik untuk kondisi saat ini, serta memperingatkan bahwa menunda laga klasiko hingga akhir musim bisa mengurangi sebagian daya tarik dan bobot kompetitifnya.

Al Sani'e merujuk pada kasus sebelumnya yang mempertemukan Al Ittihad dan Al Hilal, menjelaskan bahwa kedua tim menjalani pertandingan leg pertama dan leg kedua dalam rentang waktu yang berdekatan, namun ia menekankan bahwa kedua laga tersebut memang telah diselenggarakan, dan bukan seperti yang sempat diangkat mengenai tidak terselenggaranya pertandingan leg pertama.

Mut'ab Al Hazza' mengkritik keterlambatan dalam pengambilan keputusan

Sebaliknya, Mut'ab Al Hazza' mengkritik cara pengelolaan berkas penjadwalan, menganggap bahwa keterlambatan dalam pengambilan keputusan menunjukkan adanya krisis dan ketiadaan rencana alternatif untuk menghadapi perkembangan terbaru. Ia menyebut bahwa penundaan pertandingan Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli, dan Al Nassr menyebabkan bertambahnya tekanan pada tim-tim selama fase mendatang.

Al Hazza' mempertanyakan sejauh mana klub puas dengan jadwal baru tersebut, sementara Abdulrahman Al Humaidi menjelaskan bahwa hanya tiga klub yang mengajukan keberatan, sebelum ia membuka diskusi mengenai waktu penyelenggaraan laga-laga yang ditunda dan kemungkinan menemukan solusi lain.

Perpecahan pendapat soal dampak jadwal terhadap persaingan

Dari sisinya, Badr Al Saqri menilai bahwa asosiasi liga diuntungkan oleh penundaan Piala Asia, menganggap bahwa pernyataan Mohammed Al Kahal tentang pemenuhan 90% permintaan klub merupakan indikator positif, dengan syarat pemenuhan tuntutan tersebut tidak memengaruhi keadilan persaingan antartim.

Adapun Ahmed Al Harbi memperingatkan bahwa sejumlah klub bisa dirugikan secara teknis akibat padatnya pertandingan, khususnya tim-tim yang berupaya memperbaiki keadaan mereka selama periode transfer musim dingin, seraya menegaskan bahwa peran asosiasi dan federasi bukanlah untuk menyenangkan seluruh klub.

Dalam konteks terkait, Abdulrahman Al Humaidi mengungkapkan bahwa keberatan Al Nassr dan Al Qadsiah terhadap penjadwalan berkaitan dengan tuntutan agar memperhatikan momen-momen dan ritual keagamaan saat menentukan waktu pertandingan, namun manajemen kompetisi menolak kedua permintaan tersebut dan tetap berpegang pada jadwal yang telah diumumkan.

Pada gilirannya, Mohammed Al Nasser menegaskan bahwa sulit mencapai kepuasan penuh dari seluruh klub terkait penjadwalan, namun ia menekankan pentingnya keadilan dalam mendengarkan tuntutan mereka serta memanfaatkan laporan pemulihan, menilai bahwa memperhatikan aspek fisik para pemain akan berdampak positif pada level permainan dan kualitas persaingan.