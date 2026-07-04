Sebuah video yang sedang viral yang menampilkan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, memicu perdebatan luas di media sosial setelah kemenangan dramatis Argentina atas Cape Verde dengan skor 3-2 pada babak perpanjangan waktu dalam ajang Piala Dunia 2026. Para pengguna media sosial mengklaim bahwa Infantino mengatakan ia "merasa kesulitan dengan Argentina", yang dianggap sebagai bukti keberpihakannya kepada juara bertahan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Spanyol “Marca”, klaim yang beredar tersebut tidak akurat. Pemeriksaan menyeluruh terhadap video dan terjemahan yang tepat dari pernyataan Infantino menunjukkan bahwa Presiden FIFA tersebut tidak menunjukkan keberpihakan apa pun, melainkan hanya mengungkapkan empati terhadap ketegangan yang mewarnai pertandingan yang mendebarkan tersebut.

Dalam pidato singkatnya dalam bahasa Spanyol, Infantino mengatakan bahwa ia “merasakan detak jantungnya berdebar kencang seperti semua orang” selama pertandingan tersebut, sambil mengucapkan selamat kepada para pendukung Argentina atas kemenangan mereka, serta menyoroti bahwa “semua yang menyaksikan pertandingan, bahkan pengamat netral, merasakan momen-momen yang mendebarkan dan menegangkan.”

Pernyataannya sama sekali tidak mengandung indikasi dukungan terhadap salah satu tim.

Kutipan yang keliru tersebut menyebar setelah beberapa akun di media sosial membagikan video pendek yang dipotong dari konteksnya, yang berfokus pada kata-kata yang terdengar seperti “mereka menderita bersama Argentina”.

Potongan tersebut memicu gelombang kritik terhadap Infantino, serta tuduhan bahwa ia melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam jabatannya, sebelum akhirnya terungkap bahwa pernyataan tersebut disalahartikan akibat terjemahan yang tidak akurat dan pemotongan yang disengaja.

Pernyataan Infantino tersebut muncul setelah salah satu pertandingan paling mendebarkan di turnamen tersebut, di mana Argentina membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Cape Verde yang gigih dalam pertandingan yang digambarkan sebagai salah satu momen paling menegangkan dalam upaya mempertahankan gelar juara.

Tim Afrika tersebut menekan sang juara bertahan dengan keras hingga menit-menit terakhir, sehingga pertandingan tersebut dipenuhi emosi dan ketegangan—konteks yang dimaksudkan oleh Presiden FIFA ketika ia merujuk pada “detak jantung yang berdebar-debar” yang dirasakan semua orang pada malam itu.