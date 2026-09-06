Pemain berkebangsaan Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten tim Al Nassr, menuai kritik keras dalam beberapa jam terakhir, menyusul kekalahan "Al-Alami" dari Al Ittihad dengan skor 1-2 dalam laga klasik pekan kelima Liga Roshn, setelah sang bintang Portugal gagal membuat perbedaan dalam salah satu pertandingan terpenting tim musim ini.

Kritik tak berhenti pada sebatas pembicaraan tentang kegagalannya mencetak gol, melainkan sampai pada keraguan atas sejauh mana kemampuan Ronaldo membantu Al Nassr dengan cara yang dibutuhkan tim saat ini, terutama seiring bertambahnya usia dan berubahnya tuntutan sepak bola modern, yang memunculkan sebuah pertanyaan penting: apakah Ronaldo benar-benar telah menjadi beban bagi Al Nassr?

Ronaldo: penentu ketika bola sampai ke kotak penalti

Sulit untuk berbeda pendapat soal kemampuan mencetak gol Ronaldo, khususnya di dalam kotak penalti. Ia masih menjadi salah satu pemain yang paling mampu memanfaatkan setengah peluang dan mengubah bola-bola yang sedikit menjadi gol, di samping memiliki pengalaman besar dalam menangani pertandingan yang membutuhkan seorang pemain untuk menuntaskan detail-detail kecil.

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Namun masalah bagi Al Nassr tak hanya berkaitan dengan apa yang dilakukan Ronaldo saat menguasai bola, melainkan dengan apa yang terjadi ketika tim kehilangan bola. Gaya permainan modern menuntut seluruh pemain untuk terlibat dalam pressing dan bergerak menutup sudut-sudut umpan, sesuatu yang menjadi semakin sulit bagi Ronaldo seiring bertambahnya usia.

Di sinilah muncul dilema yang sesungguhnya; ketika Al Nassr ingin melakukan pressing dengan kuat terhadap lawan dari depan, tim dituntut untuk menutupi ruang yang tidak bisa diisi Ronaldo dengan peran-peran bertahan seperti yang ia lakukan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga keberadaannya dalam sistem pressing bisa berubah menjadi titik yang dapat dimanfaatkan lawan.

Masalahnya pada sistem, bukan hanya pada gol

Al Nassr, ketika bertahan secara agresif di lini depan atau berupaya merebut bola dengan cepat, membutuhkan pressing kolektif yang serentak. Dan bila salah satu unsur lini depan tidak mampu menjalankan pressing ini dengan kekuatan yang sama, lawan bisa keluar dari tekanan dengan lebih mudah, yang bisa membuat sisa pemain tim menghadapi ruang lebih besar dan usaha tambahan untuk menutupi kekurangan ini.

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Ini tak berarti bahwa Ronaldo tak lagi menjadi pemain yang mampu membuat perbedaan, melainkan berarti bahwa cara memanfaatkannya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jika tim menginginkannya sebagai penyerang di dalam kotak dan mampu memanfaatkan peluang, mungkin lebih baik membangun sistem di sekitar keunggulan ini alih-alih menuntutnya menjalankan peran-peran yang tidak sesuai dengan kemampuannya saat ini.

Karena itu, menyebut Ronaldo sebagai "beban" membutuhkan sejumlah ketelitian; ia mungkin menjadi beban dalam sistem yang bertumpu pada pressing tinggi yang berkesinambungan, tetapi di sisi lain ia tetap menjadi senjata yang amat berbahaya jika Al Nassr berhasil mengalirkan bola kepadanya di area-area di mana ia mahir bergerak.

Masalah yang sesungguhnya di hadapan Ange Postecoglou adalah menemukan keseimbangan antara memanfaatkan Ronaldo sebagai penyerang penentu, dan tidak membiarkan keberadaannya berdampak negatif pada bentuk pertahanan tim. Dan jika sang pelatih berhasil menemukan solusi ini, sang bintang Portugal bisa mengembalikan pengaruhnya tanpa memaksa Al Nassr melepaskan gaya menyerangnya.