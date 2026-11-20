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Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, membahas berbagai isu penting di dalam timnya jelang laga yang dinanti kontra Newcastle United di Stadion St James' Park pada Sabtu dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Pertandingan itu menjadi ujian baru bagi ambisi The Gunners untuk terus bersaing dalam perburuan gelar.

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Pembicaraan pelatih asal Spanyol itu tidak hanya seputar persiapan timnya menghadapi laga tersebut, tetapi juga merambah perkembangan cedera yang melanda skuadnya, kondisi sejumlah bintangnya, hingga masa depan beberapa pemain inti, terutama Declan Rice yang kini semakin dekat dengan penandatanganan kontrak baru bersama klub London tersebut.

Dalam konferensi pers itu, ada kabar positif bagi pendukung Arsenal terkait bek asal Prancis, William Saliba, setelah Arteta memastikan sang pemain siap kembali bermain usai pulih dari cedera punggung yang membuatnya lama absen dari lapangan.

Sang pelatih menjelaskan bahwa Saliba kini dalam kondisi baik. Ia menambahkan bahwa ke depan menit bermain sang bek akan ditambah secara bertahap agar kebugarannya pulih sepenuhnya tanpa mengambil risiko cedera kambuh.

Sebaliknya, waktu kembalinya Bukayo Saka masih belum jelas. Pemain tersebut masih menjalani pemulihan dari cedera otot paha yang diperkirakan membuatnya absen sekitar delapan pekan.

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Arteta mengungkapkan bahwa winger asal Inggris itu sudah menempuh hampir separuh proses pemulihannya. Ia menegaskan kondisi Saka membaik dengan sangat baik, tetapi kembalinya sang pemain ke latihan bersama tim dan ke lapangan masih membutuhkan waktu lebih lama.

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Di sisi lain, Arsenal menerima pukulan baru setelah sang pelatih mengungkapkan cedera yang dialami Martin Zubimendi saat membela timnas Spanyol melawan Inggris, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan negaranya 3-2.

Arteta mengatakan gelandang tersebut mengalami masalah ringan pada tendon lutut. Ia menjelaskan awalnya tidak terlalu khawatir seusai pertandingan, tetapi pemeriksaan MRI memastikan adanya cedera yang akan membuat sang pemain absen selama beberapa pekan.

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Adapun Bruno Guimarães kembali dari jeda internasional dalam kondisi baik. Arteta memastikan sang pemain siap menghadapi Newcastle, mantan klubnya yang ia bela selama empat setengah tahun.

Sang pelatih berharap pemain asal Brasil itu mendapat sambutan hangat dari pendukung Newcastle sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya bagi klub, mengingat ia merupakan salah satu pilar yang turut membantu meraih pencapaian penting selama berada di sana.

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Arteta Ungkap Rahasia Keunggulan Arsenal

Arteta juga menyinggung posisi Arsenal di klasemen Liga Primer Inggris, setelah timnya mengoleksi dua poin lebih banyak dibandingkan periode yang sama pada musim ketika mereka menjadi juara. Ia mengaku sangat puas dengan hasil yang diraih para pemainnya sejauh ini.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan kemenangan tidak datang dengan mudah, terutama karena beratnya jadwal pertandingan yang dihadapi tim. Ia menegaskan bahwa gairah, tekad, dan kualitas yang ditunjukkan para pemain menjadi faktor utama di balik hasil positif tersebut.

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Namun, di saat yang sama ia mengingatkan beratnya laga berikutnya melawan Newcastle, terutama setelah Matthias Jaissle mengambil alih kursi kepelatihan dengan membawa ide dan filosofi yang berbeda. Ia menegaskan bahwa pemahaman Guimarães yang baik tentang tim tersebut bisa sedikit membantu Arsenal dalam mempersiapkan pertandingan.

Ketika ditanya posisi yang ia harapkan ditempati Arsenal di klasemen setelah periode Natal yang padat pertandingan, Arteta menolak memikirkan hitung-hitungan ke depan. Ia menegaskan bahwa fokus harus tertuju hanya pada laga berikutnya.

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Ia menambahkan bahwa peta persaingan di Liga Primer Inggris bisa berubah drastis hanya dalam beberapa pekan. Karena itu, semua tim harus menyikapi setiap pertandingan sebagai tantangan tersendiri dan wajib tampil lebih baik daripada lawan untuk meraih tiga poin.

Kontrak Declan Rice Kian Dekat, Odegaard Sosok yang Tak Tergantikan

Terkait masa depan Declan Rice, Arteta mengungkapkan adanya perkembangan positif dalam negosiasi perpanjangan kontrak gelandang asal Inggris itu. Ia menegaskan bahwa kesepakatan baru sudah sangat dekat.

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Namun, pelatih asal Spanyol itu menanggapi pertanyaan tersebut dengan sedikit bercanda. "Apakah saya punya opsi menelepon teman? Seperti di acara Who Wants to Be a Millionaire? Saya harus menelepon pemilik klub agar ia memastikannya kepada saya," ujarnya.

Sebaliknya, Arteta tidak memberikan kabar terbaru soal perpanjangan kontrak David Raya, Jurrien Timber, dan Piero Hincapié. Ia menjelaskan tidak memiliki informasi tambahan dan saat ini belum ada kesepakatan.

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Ia juga menekankan betapa pentingnya sang kapten, Martin Odegaard, yang ia anggap sebagai salah satu pilar utama proyek Arsenal berkat kontribusinya bagi tim sejak bergabung dengan klub.

Arteta menjelaskan bahwa pemain asal Norwegia itu telah melewati berbagai fase. Ada masa ketika ia tampil dengan konsistensi luar biasa dan sentuhan teknik istimewa, sementara pada periode lain ia menghadapi sejumlah kesulitan. Meski demikian, nilai dan pengaruhnya di dalam tim tetap sangat penting untuk terus berkembang dan mencapai target.

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Arteta Peringatkan Ancaman Pembobolan Privasi Klub

Konferensi pers itu juga menyinggung isu keamanan yang menarik perhatian luas, setelah sesi latihan pertama Mauricio Pochettino direkam menggunakan pesawat nirawak (drone) sebelum rekamannya disebarkan di internet.

Arteta menyebut insiden tersebut sebagai persoalan yang sangat sensitif dan serius. Ia memperingatkan pesatnya perkembangan teknologi, seiring meningkatnya kemampuan untuk membobol sistem dan mengakses informasi yang semestinya tetap rahasia.

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Pelatih Arsenal itu menegaskan bahwa klub-klub sepak bola harus menyadari besarnya risiko ini dan menyikapi tantangan keamanan baru dengan serius, di tengah perkembangan teknologi yang kini menghadirkan realitas berbeda di dunia sepak bola.