Angka yang mengejutkan terkait insiden Trump di Belgia

Data statistik mengungkap sebuah paradoks yang menarik terkait pemain tim nasional Amerika Serikat, Fularin Balugun, yang belakangan ini menjadi sorotan setelah kontroversi seputar campur tangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar sang pemain dapat tampil dalam laga melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Presiden AS tersebut telah menegaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, meminta agar kartu merah yang diterima Balogun dalam pertandingan sebelumnya ditinjau ulang, dan memang kartu tersebut dicabut sehingga sang pemain dapat turun bermain melawan Belgia.

Menurut data Opta, Balugon mencatat jumlah sentuhan bola paling sedikit di antara semua pemain yang turun di babak pertama pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia, setelah hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali.

Belgia mengakhiri babak pertama pertandingan dengan keunggulan dua gol berbanding satu.

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 yang dimulai pada 11 Juni lalu dan akan berakhir pada 19 Juli ini.

Kanada tersingkir dari turnamen ini pada babak 32 besar setelah kalah 3-0 dari Maroko, sementara Meksiko juga tersingkir pada babak yang sama setelah kalah 3-2 dari Inggris.

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