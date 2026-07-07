Angka sial... Ramalan Roberto Martínez menghancurkan impian Cristiano

"Angka 6 bisa membawa hal yang sangat positif"... Dengan kata-kata itulah Roberto Martínez menatap masa depan dengan optimis menjelang Piala Dunia 2026, namun angka yang sama justru mengakhiri masa jabatannya bersama tim nasional Portugal dengan pahit, setelah ramalannya berbalik menimpanya pada menit-menit krusial saat melawan Spanyol.

Dalam pertandingan terakhirnya sebagai pelatih kepala “Pelaut Eropa”, pelatih asal Spanyol berusia 52 tahun itu menderita kekalahan dramatis dari timnas negaranya sendiri, akibat gol penentu di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan skor 1-0 pada Minggu malam.

Sebelum turnamen dimulai, Martínez mengungkapkan keyakinannya yang mendalam terhadap “ilmu angka” dalam wawancara dengan stasiun TV RTP Portugal, dengan mengutip catatan sejarah Portugal terkait angka 6: “Saya sangat percaya pada ilmu angka; saya yakin angka 6 menyimpan sesuatu yang sangat positif.”

Ia menjelaskan: “Pada tahun 2016, Portugal menjuarai Kejuaraan Eropa, dan tahun 1966 merupakan pencapaian terbaiknya sepanjang masa di Piala Dunia dengan finis di peringkat ketiga, serta mencapai semifinal pada tahun 2006. Sudah waktunya bagi Portugal untuk meraih apa yang pantas mereka dapatkan.”

Namun, apa yang diperkirakan Martinez justru berbalik sepenuhnya melawannya, dan mengakhiri impian Cristiano Ronaldo, legenda Portugal, untuk melangkah lebih jauh menuju final Piala Dunia. Angka 6 memang sangat kental dalam pertandingan yang digelar pada 6 Juli itu, tetapi justru membawa kabar gembira bagi pihak lawan.

Pukulan telak datang dari pemain serba bisa asal Spanyol, Mikel Merino, yang mengenakan jersey nomor 6, yang mencetak satu-satunya gol kemenangan hanya 6 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, tepat saat waktu tambahan dimulai.

Dengan demikian, angka yang diandalkan Martinez sebagai pertanda baik, berubah menjadi angka sial yang menutup perjalanan Portugal, pada malam yang takkan terlupakan bagi para penggemar numerologi.

Kontrak Martínez dengan Federasi Sepak Bola Portugal berakhir setelah kekalahan ini, sehingga ia harus meninggalkan bangku cadangan dengan cara yang tidak menyenangkan, meninggalkan ramalan yang justru terwujud sebaliknya.