Stadion "Hard Rock" di kota Miami, Amerika Serikat, akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinantikan antara Argentina dan Cape Verde, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Edisi Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama, di mana Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bertindak sebagai tuan rumah.

Timnas Argentina memastikan tempatnya di babak 32 besar setelah memuncaki Grup 10 dengan raihan poin sempurna, meraih tiga kemenangan beruntun atas Aljazair, Austria, dan Yordania, sekaligus menegaskan kesiapannya untuk bersaing memperebutkan gelar juara.

Di sisi lain, timnas Cape Verde mencuri perhatian setelah mencatatkan prestasi bersejarah dengan lolos ke babak gugur pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia, setelah menempati posisi kedua di Grup 8, berkat hasil imbang melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

Menjelang pertandingan yang dinantikan ini, jaringan “Hoskord” yang berspesialisasi dalam statistik mengungkap angka menarik yang mencerminkan keberanian serangan tim Afrika tersebut, dengan menjelaskan bahwa Cape Verde telah menciptakan 22 peluang emas selama perjalanannya di turnamen ini hingga saat ini, dibandingkan dengan hanya 19 peluang bagi tim Argentina.