Brighton mengawali laga melawan Arsenal dengan penuh tenaga dan unggul dua gol tanpa balas menjelang akhir babak pertama, setelah menemukan jalan ke gawang sang tamu lewat dua tembakan jarak jauh yang menyulut pertandingan di antara keduanya, pada Sabtu malam, dalam pekan kelima Liga Inggris Premier League.

Dan pada awal babak kedua, Arsenal masih menampilkan performa bertahan yang lemah, hal yang dimanfaatkan Brighton untuk menambah gol ketiga melalui sundulan pemain Spanyol Chema Andres.

Jaringan Squawka menyatakan seusai babak pertama, "Musim ini hanya menyaksikan dua kejadian di mana sebuah tim mencetak dua gol atau lebih dari luar kotak penalti dalam satu pertandingan di Liga Inggris, dan keduanya dilakukan Brighton, saat menghadapi Arsenal dan Coventry.

Adapun CBS Sports menyoroti bahwa Arsenal tampak terkejut setelah mendapati diri mereka tertinggal dua gol di babak pertama, dan kedua gol itu tercipta dari dua percobaan jarak jauh dari luar kotak penalti dengan cara yang hampir serupa.









Bintang Brighton Pascal Gross terus menampilkan level yang mengesankan, di mana pemain Jerman berusia 35 tahun itu terlibat dalam 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir, setelah mencetak gol ke gawang Chelsea, lalu mencetak satu gol dan menciptakan dua assist ke gawang Coventry, kemudian mencetak gol ke gawang Manchester United, sebelum menjebol gawang Arsenal hari ini, menurut statistik Eurofoot.

Ia menambahkan bahwa penyerang muda Charalampos Kostoulas "19 tahun" melanjutkan kegemilangannya bersama Brighton, setelah mencetak gol ke gawang Arsenal, sehingga mencapai 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir.