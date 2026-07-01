Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, tidak dapat menurunkan Lucas Paquetá dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia. Gelandang serang tersebut absen karena cedera paha. Selain itu, Raphinha tampaknya tidak akan pulih tepat waktu.

Paquetá terpaksa ditarik keluar pada babak gugur melawan Jepang. Ini merupakan pukulan telak bagi Ancelotti, yang biasanya selalu memasukkan gelandang serang tersebut ke dalam susunan pemain inti.

Endrick masuk menggantikan Paquetá, sehingga kemungkinan besar penyerang Real Madrid itu juga akan tampil sejak awal pada Minggu malam (22.00) melawan Norwegia.

Jika Brasil lolos ke perempat final, masih harus dilihat apakah Paquetá dapat bermain di babak tersebut. Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) menyatakan bahwa segala upaya akan dilakukan.

"Dia akan menjalani perawatan intensif di bawah pengawasan staf medis tim nasional Brasil, dengan tujuan agar dapat segera kembali beraksi di Piala Dunia," kata CBF.

Selain itu, kemungkinan Raphinha ikut bermain melawan Norwegia sangat kecil. Penyerang andalan FC Barcelona itu mengalami cedera otot paha belakang saat pertandingan fase grup melawan Haiti dan absen dalam laga melawan Jepang.

Menurut ESPN Brasil, Ancelotti sedang mempertimbangkan untuk mempersiapkan Raphinha demi kemungkinan pertandingan perempat final.

“Kemungkinan Raphinha turun bermain melawan Norwegia pada hari Minggu sangat kecil. Bahkan, belum jelas apakah Raphinha akan masuk dalam skuad Carlo Ancelotti,” kata ESPN.

Dengan absennya Raphinha, penyerang AFC Bournemouth berusia 19 tahun, Rayan, mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di posisi sayap kanan saat melawan Jepang.