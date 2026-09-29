Dalam konferensi pers jelang laga kedua Nations League melawan Republik Ceko pada Selasa malam, pelatih Jerman itu menjelaskan bahwa mereka terutama harus menghilangkan kesalahan-kesalahan individu yang fatal.

"Kami membuat kesalahan individu saat menguasai bola, terutama dalam membangun serangan dari area dalam. Itu tidak boleh kami ulangi lagi," ujar Tuchel dan memperingatkan: "Apalagi di level seperti ini. Kami harus memperbaiki hal-hal tersebut. Anehnya, ketika kami menguasai bola, kami justru menjadi ancaman terbesar bagi diri kami sendiri."

Pada kekalahan 2-3 dari Spanyol di laga pembuka, dua gol juara dunia bertahan itu diawali oleh kesalahan individu serius dari lini belakang Three Lions. Pada gol 0-1 misalnya, bek tengah Manchester City Marc Guehi kehilangan bola saat membangun serangan saat menghadapi Lamine Yamal, yang kemudian memanfaatkan kesalahan itu dengan sangat klinis dan mencetak gol pembuka cepat pada menit keenam.

Begitu pula pada gol 2-2, pertahanan Inggris lewat Nico O'Reilly juga tidak tampil baik. Bek kiri yang juga terikat kontrak dengan Man City itu memberikan bola tanpa tekanan ke kaki lawan, Dani Olmo. Mantan pemain Leipzig itu lalu meneruskan bola kepada Alex Baena, yang melepaskan gol penyama kedudukan sementara dari jarak sekitar 16 meter.

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Bagaimana reaksi pers Inggris terhadap penampilan buruk itu?

Pers Inggris juga dibuat terkejut oleh buruknya performa lini pertahanan tersebut. "Inggris menemukan DNA-nya: Defensively Not Able (tidak mumpuni dalam bertahan)," tulis Telegraph, sementara BBC memperingatkan: "Inggris menyerahkan diri pada kekacauan - tetapi tim ini membutuhkan kontrol untuk memenangkan gelar-gelar besar." Menurut Sun, "blunder Guehi dan kegagalan penalti Kane" menjadi penyebab utama kekalahan itu.

Soal "struktur" secara mendasar, Tuchel justru mengaku puas, sehingga setelah hanya satu pertandingan ia "belum melihat alasan untuk khawatir". Melawan Republik Ceko, ia mengharapkan penampilan yang jauh lebih matang dalam bertahan.

Akibat kekalahan itu, Tuchel dan Inggris untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen Grup 3. Lawan berikutnya adalah Republik Ceko (29 September) dan Kroasia (3 Oktober), sebelum mereka kembali menghadapi Republik Ceko pada 6 Oktober.