Osmar Stabile, presiden klub Brasil Corinthians, mengumumkan perpanjangan kontrak penyerang internasional Belanda Memphis Depay, hanya sepekan setelah keputusan klub untuk tidak memperpanjang kontraknya; sebuah keputusan yang memicu gelombang kemarahan besar di kalangan suporter, bahkan sampai ke tahap ancaman pembunuhan terhadap manajemen klub.

Stabile menegaskan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca", bahwa mantan penyerang Atletico Madrid dan Barcelona itu akan menandatangani kontrak baru selama dua tahun, sehingga ia akan bertahan hingga pertengahan tahun 2028, setelah mendapatkan persetujuan dewan direksi Corinthians dalam pertemuan yang digelar kemarin, Senin.

Presiden klub itu mengatakan mengenai hal ini: "Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar dan kami mendapatkan suara yang diperlukan untuk persetujuan, dan kini kami merasa lega setelah berhasil menyelesaikan berkas ini."

Presiden klub juga mengungkapkan bahwa Depay, yang membela Corinthians sejak September 2024, setuju untuk menurunkan syarat kontraknya secara signifikan setelah kontraknya berakhir pada akhir Juli lalu.

Klub sebelumnya telah mengumumkan pada Selasa lalu melalui pernyataan resmi bahwa mereka tidak memperpanjang kontrak penyerang berusia 32 tahun tersebut karena alasan finansial, dengan menegaskan bahwa "komitmen terhadap kontrak baru sebesar ini saat ini tidak sejalan dengan stabilitas finansial yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan klub".

Pembatalan keputusan itu datang menyusul kondisi kemarahan besar yang melanda para suporter klub, di mana manajemen menerima ancaman langsung, sementara sekelompok suporter fanatik berkumpul di depan rumah Stabile dengan mengangkat spanduk bertuliskan "Pergilah, para tikus" dan "Kedisiplinan sudah berakhir".

Depay sendiri sebelumnya telah melontarkan kritik keras terhadap klub, menuduhnya mengingkari janji, di mana ia menulis melalui akunnya di media sosial: "Saya merasa sangat kecewa dengan keputusan Corinthians untuk tidak memenuhi kesepakatan kami memperpanjang kontrak selama dua tahun tambahan, padahal perpanjangan ini telah disepakati secara jelas dengan presiden klub serta jajaran olahraga, hukum, dan keuangan, sebelum sebagian pihak memutuskan untuk membatalkan komitmen ini."

Tak lama setelah peristiwa tersebut, klub melanjutkan negosiasi dengan pemain itu sehingga diputuskan ia bertahan bersama tim yang dilatih mantan pelatih timnas Brasil Fernando Diniz. Stabile menjelaskan dengan mengatakan: "Berdasarkan penilaian dan kerja yang kami lakukan di sektor hukum, administratif, dan keuangan, kini memungkinkan bagi kami untuk memenuhi nilai kontrak ini."

Perlu dicatat bahwa bintang Belanda itu hingga kini telah tampil dalam 79 pertandingan dengan seragam Corinthians, mencetak 20 gol dan memberikan 15 assist, serta berkontribusi secara langsung dalam membawa tim meraih dua gelar "Campeonato Paulista" dan Piala Brasil tahun 2025.