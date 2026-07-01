Anas Jalal Jid... FIFA menanggapi dengan tegas kemarahan Nagelsmann setelah gol Jerman yang dianulir

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan klarifikasi resmi terkait insiden kontroversial yang terjadi dalam pertandingan antara Jerman dan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah wasit asal Maroko, Jalal Jid, menganulir gol di menit-menit akhir yang dicetak timnas Jerman setelah meninjau tayangan ulang video (VAR), sebuah keputusan yang memicu kemarahan pelatih Julian Nagelsmann.

Tim nasional Jerman awalnya yakin telah memastikan tiket lolos ke babak 16 besar setelah bek Jonathan Tah mencetak gol sundulan di menit-menit akhir, sebelum Asisten Wasit Video (VAR) turun tangan dan meminta wasit lapangan untuk meninjau adegan tersebut di layar.

Setelah peninjauan, wasit asal Maroko tersebut memutuskan untuk membatalkan gol tersebut, dengan pertimbangan bahwa bek Jerman Waldemar Anton menghalangi kiper Paraguay Orlando Gil dan mencegahnya melakukan penyelamatan untuk mempertahankan gawangnya.

Setelah Jerman tersingkir melalui adu penalti, Nagelsmann mengecam keputusan tersebut dengan keras, menyebut pembatalan gol itu sebagai “skandal”, dan berpendapat bahwa timnya layak lolos.

Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina dari Italia, menanggapi hal tersebut dengan pernyataan resmi yang membela keputusan wasit, menjelaskan bahwa situasi tersebut sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan kepada tim-tim sebelum turnamen dimulai.

Colina mengatakan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Mirror”: "Posisi itu sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran, tetapi ketika pemain penyerang tidak fokus pada bola dan bergerak dengan sengaja—meski hanya sedikit—dengan tujuan jelas untuk menghalangi pergerakan lawan dan mencegahnya melakukan pertahanan, wasit, dengan bantuan teknologi video jika diperlukan, diharuskan menganalisis situasi secara cermat dan mengambil tindakan."

Ia menambahkan: "Hal ini terutama berlaku ketika tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk mencegah kiper lawan mempertahankan gawangnya. Para pelatih dan pemain telah diberi tahu mengenai pedoman ini sebelumnya, sehingga mereka seharusnya tidak terkejut ketika wasit menghukum pelanggaran semacam ini."

Jerman tersingkir dari turnamen pada babak 32 besar setelah kalah dalam adu penalti, yang merupakan kekalahan pertamanya melalui adu penalti dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah Kai Havertz, Nico Foltmayr, dan Jonathan Tah gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka, sementara tim nasional Paraguay berhasil meraih kemenangan pertamanya di babak gugur Piala Dunia.

Tim nasional Paraguay dijadwalkan akan menghadapi tim nasional Prancis di babak 16 besar.