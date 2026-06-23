"Anak manja dan pengkhianat".. Suporter Atlético menyerang Álvarez dengan pernyataan pedas

Pernyataan penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid, memicu badai kemarahan di dalam jajaran klub ibu kota tersebut dan di kalangan para penggemarnya. Hal ini terjadi setelah ia berbicara usai pertandingan timnas Argentina melawan Austria di Piala Dunia dengan mengatakan: "Pilihan terbaik bagi semua pihak adalah pindah; saya ingin mewujudkan impian saya," yang secara jelas mengisyaratkan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona atau Real Madrid.

Tanggapan pertama datang dari manajemen Rojiblancos yang mengungkapkan ketidakpuasan yang sangat besar terhadap strategi yang diterapkan Barcelona dalam negosiasi ini, dengan mengancam akan mengambil langkah hukum dan melapor ke FIFA jika klub Catalan tersebut terus menekan sang pemain untuk membatalkan kontraknya atau memaksanya hengkang.

Reaksi dari para pendukung pun tak lama muncul; Federasi Internasional Asosiasi Suporter Atlético Madrid mengeluarkan pernyataan bernada keras melalui akun resminya, di mana penyerang asal Argentina itu disebut sebagai “anak manja”. Di awal pernyataan tersebut tertulis: “Alvarez membuktikan dirinya sebagai anak manja yang kemampuan berpikirnya lebih rendah dari batu trotoar, serta seorang pengkhianat yang menempatkan dirinya sejajar dengan Thibaut Courtois dan Hugo Sánchez.”

Asosiasi suporter tersebut menuntut manajemen klub untuk bertindak tegas terhadap sang pemain jika ia terus bersikap demikian, dan menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Sekarang kita harus memperlakukannya sesuai yang pantas; ia harus membayar denda penuh atau dikirim ke bangku cadangan. Kami berharap manajemen menempatkannya pada tempat yang semestinya, jika tidak, kami akan merasa dikhianati dua kali lipat.”

Alvarez terikat kontrak jangka panjang dengan Atlético Madrid yang berlaku hingga 30 Juni 2030, yang mencakup klausul penalti yang sangat besar sebesar 500 juta, angka yang dipertahankan oleh manajemen Atlético dengan menegaskan bahwa pemain tersebut tidak untuk dijual dan tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun yang diajukan untuk merekrutnya, sementara sang pemain bersikeras bahwa kepindahan adalah langkah terbaik bagi semua pihak.