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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Amorim Mengumumkan Keputusannya Mengenai Masa Depan Modrić Bersama Milan

Transfers
Portugal vs Croatia
Portugal
Croatia
World Cup
Serie A
AC Milan
R. Amorim
L. Modric
Portugal
Kroasia
Kanada
Italia

Kontraknya berakhir bulan lalu

Pelatih baru Milan asal Portugal, Ruben Amorim, telah memutuskan masa depan pemain Kroasia Luka Modrić, yang kontraknya dengan klub Italia tersebut telah berakhir bulan lalu.

Modrić, bersama tim nasional Kroasia, berpartisipasi dalam Piala Dunia kali ini, dan tersingkir dari turnamen tersebut setelah kekalahan dramatis 2-1 dari Portugal di babak 32 besar.

Dengan berakhirnya kontraknya, ketidakpastian mengenai masa depan mantan bintang Real Madrid berusia 40 tahun itu pun semakin meningkat.

Namun, pelatih asal Portugal itu ingin mempertahankan gelandang berpengalaman tersebut di timnya, AC Milan, pada musim 2026/2027.

 "Saya ingin Modrić tetap di sini. Saya sudah berbicara dengan Luka, dan jika perlu, saya akan pergi dan menjemputnya sendiri," kata Ruben Amorim, seperti dilansir surat kabar "Marca".

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Saya ingin Modrić tetap bersama kami musim ini.”

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