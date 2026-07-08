Amorim Mengumumkan Keputusannya Mengenai Masa Depan Modrić Bersama Milan

Pelatih baru Milan asal Portugal, Ruben Amorim, telah memutuskan masa depan pemain Kroasia Luka Modrić, yang kontraknya dengan klub Italia tersebut telah berakhir bulan lalu.

Modrić, bersama tim nasional Kroasia, berpartisipasi dalam Piala Dunia kali ini, dan tersingkir dari turnamen tersebut setelah kekalahan dramatis 2-1 dari Portugal di babak 32 besar.

Dengan berakhirnya kontraknya, ketidakpastian mengenai masa depan mantan bintang Real Madrid berusia 40 tahun itu pun semakin meningkat.

Namun, pelatih asal Portugal itu ingin mempertahankan gelandang berpengalaman tersebut di timnya, AC Milan, pada musim 2026/2027.

"Saya ingin Modrić tetap di sini. Saya sudah berbicara dengan Luka, dan jika perlu, saya akan pergi dan menjemputnya sendiri," kata Ruben Amorim, seperti dilansir surat kabar "Marca".

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Saya ingin Modrić tetap bersama kami musim ini.”