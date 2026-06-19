Amerika Serikat meraih kemenangan baru dan lolos ke babak gugur

Amerika Serikat juga berhasil memenangkan pertandingan grup kedua (2-0). Di Seattle, mereka mengalahkan Australia. Berkat gol bunuh diri dari tim Australia dan sundulan Alex Freeman, tim Amerika Serikat lolos ke babak gugur Piala Dunia.

Pertandingan langsung berlangsung seru. Australia berani melakukan serangan, tetapi pada akhirnya tuan rumahlah yang lebih dulu mencetak gol. Setelah serangan yang lancar, Folarin Balogun mendapat peluang. Penyerang tersebut melakukan aksi cerdik dan melepaskan umpan keras ke depan, yang kemudian bola tersebut memantul melalui bek Australia, Cameron Burgess, dan masuk ke gawang sendiri.

Tim Socceroos sepertinya segera membalas. Di tepi kotak penalti, Mathew Leckie melepaskan tendangan dengan bagian luar sepatu yang nyaris meleset tipis di samping mistar gawang. Tim Amerika Serikat kemudian semakin menguasai permainan dan mengambil inisiatif. Dengan penguasaan bola yang lama, Tim USA menyerang ke arah gawang Australia, meskipun hal itu hampir tidak menghasilkan peluang yang matang.

Tepat sebelum jeda, tim asuhan Mauricio Pochettino akhirnya unggul 2-0. Gol tersebut awalnya dianulir, hingga VAR turun tangan. Ternyata Alex Freeman tidak dalam posisi offside setelah tendangan Sergiño Dest dari PSV, sehingga gol yang menggandakan skor tetap sah.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Balogun mendapat peluang untuk memberikan pukulan telak terakhir kepada Australia. Penyerang tersebut berhadapan langsung dengan kiper Patrick Beach, namun ragu-ragu terlalu lama, sehingga Alessandro Circati masih sempat melakukan blok tepat waktu.

Namun, tim Australia mendapat dua peluang beruntun untuk mencetak gol balasan. Nestory Irankunda menemukan ruang di belakang pertahanan Amerika Serikat dan mengoper bola ke Cristian Volpato, yang berada dalam posisi bebas di kotak penalti namun gagal mengarahkan bola ke gawang. Tak lama kemudian, Connor Metcalfe melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, namun upayanya kurang meyakinkan dan dengan mudah ditangkap oleh Matt Freese.

Pertahanan Amerika Serikat semakin kesulitan menghadapi Australia, yang menciptakan beberapa momen berbahaya, namun tidak berhasil menciptakan peluang emas. Tim AS mendapat kesempatan untuk mengunci kemenangan setelah jeda, tetapi gagal memanfaatkannya dan akibatnya harus terus berjuang untuk meraih kemenangan. Pada akhirnya, tim Amerika berhasil melewati fase akhir pertandingan tanpa cedera, karena Australia tidak berhasil mencetak gol. Berkat kemenangan kedua berturut-turut di Grup D, Tim AS lolos ke babak berikutnya.