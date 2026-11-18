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Aston Villa telah mengamankan masa depan jangka panjang Amadou Onana setelah gelandang itu menandatangani kontrak baru di Villa Park. Pemain timnas Belgia tersebut berkomitmen bertahan di klub asal Midlands itu meski saat ini menepi akibat cedera lutut serius.

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Onana berkomitmen bertahan di Villa Park

Aston Villa secara resmi mengonfirmasi bahwa Onana telah menandatangani kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya di klub. Mantan pemain Everton itu awalnya tiba di West Midlands pada musim panas 2024 melalui transfer senilai sekitar £50 juta.

Kontrak sebelumnya baru akan berakhir pada 2029, tetapi kesepakatan terbaru ini memastikan ia tetap menjadi sosok sentral dalam proyek jangka panjang Unai Emery.

Mengatasi kemunduran akibat cedera

Kabar kontrak ini datang di tengah masa sulit bagi Onana, yang saat ini harus menepi untuk waktu lama. Gelandang itu mengalami cedera parah pada ligamen krusiatum anterior saat membela Belgia di Piala Dunia , yang membuatnya absen untuk waktu yang cukup lama.

Meski Onana absen, Villa menunjukkan keyakinan penuh terhadap pemulihan dan peran pentingnya bagi tim di masa depan dengan menawarkan kontrak yang lebih baik. Klub bergerak tegas pada bursa transfer musim panas untuk menutupi ketidakhadirannya, dengan mendatangkan Joao Gomes dari Wolves dan merekrut Leon Goretzka melalui transfer gratis.

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Membangun masa depan

Onana menjadi nama terbaru dalam daftar pemain penting yang terus bertambah dan telah menyatakan komitmennya kepada Aston Villa dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyusul George Hemmings dan Victor Lindelof, yang sama-sama baru saja merampungkan perpanjangan kontrak dengan klub Liga Primer tersebut.

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Emiliano Buendia juga diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya di Villa Park, sementara klub tengah berupaya merampungkan kontrak baru untuk manajer Unai Emery.

Kontribusi Onana di Villa Park

Onana telah mencatatkan 72 penampilan untuk tim asuhan Emery, mencetak tujuh gol dan membantu klub menjuarai Liga Europa 2025-26 sembari bersaing di level tertinggi sepakbola domestik dan Eropa.

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Aston Villa saat ini menempati posisi ke-10 klasemen Liga Primer dengan 13 poin. Tim asuhan Emery akan menjamu Sunderland pada Sabtu sebelum bertandang ke Turki pada Selasa untuk menghadapi Galatasaray di Liga Champions.