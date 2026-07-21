Alvarez Menghibur Suporter Argentina: Kami Akan Bangkit dan Berjuang demi Bendera

Julian Alvarez, pemain Atletico Madrid dan timnas Argentina, memecah keheningannya dan menyampaikan pesan melalui akun-akunnya di platform media sosial setelah kekalahan timnas para penari tango dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

Hal ini terjadi di saat adanya tawaran yang diajukan oleh klub Barcelona untuk merekrut Alvarez, dan kesepakatan itu masih berada di meja negosiasi.

Pemain internasional Argentina itu menulis melalui akun Instagram-nya: "Saya memiliki rasa terima kasih yang abadi kepada seluruh rakyat Argentina atas kehadiran yang tak henti-hentinya dengan dukungan, sokongan, dan keyakinan hingga akhir. Kita semua bermimpi membawa piala itu pulang ke tanah air, tetapi terlepas dari hasilnya, kita tidak akan pernah melupakan apa yang kita alami dan rasakan selama lima puluh hari ini."

Penyerang tim Atletico Madrid itu menambahkan: "Menang adalah hal yang indah, tetapi mewakili bendera ini dengan dedikasi, komitmen, dan hati adalah apa yang mencerminkan diri kami."

Julian Alvarez menyoroti masa depan timnas Argentina, dengan mengatakan: "Kami akan bangkit, belajar, dan terus melangkah, karena apa pun yang terjadi, begitulah kami. Kami tidak memahami hidup dengan cara lain, kami selalu melangkah maju dan berjuang demi bendera kami serta bermimpi menempatkan Argentina di puncak tertinggi."



