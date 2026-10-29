Xabi Alonso, pelatih Chelsea, mengungkapkan kekecewaannya setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris pada babak 16 besar, menyusul kekalahan dari Liverpool lewat adu penalti, seraya menegaskan bahwa Premier League akan menjadi fokus utama The Blues pada periode mendatang.

Chelsea bermain imbang melawan Liverpool (1-1), kemarin Rabu di Stadion Anfield, sebelum kedua tim melaju ke adu penalti yang berpihak kepada tuan rumah.

Alonso berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" usai pertandingan: "Setiap kali pertandingan berlanjut ke adu penalti, sebagian orang merasa tersingkir dari turnamen itu terasa kejam. Pertandingan berlangsung sangat ketat dari kedua tim. Adu penalti membuat segala kemungkinan bisa terjadi."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Para pemain tampil cukup baik untuk bersaing di Stadion Anfield. Kami kebobolan penalti dan skor menjadi imbang. Pertandingan berlangsung sangat ketat bagi kedua tim."

Ia melanjutkan: "Penampilan kiper Mike (Penders) sangat kuat. Kami tidak memberinya banyak peluang, tetapi ia tampil stabil dan kuat. Hal itu sangat penting bagi kami pada babak pertama."

Ia melanjutkan: "Inilah sepak bola. Ini bagian dari pekerjaan kami. Kami tampil dengan level yang baik, dan itulah yang dibutuhkan untuk sampai ke stadion-stadion seperti ini. Premier League adalah fokus utama kami."

Ia menutup pernyataannya: "Kami tidak punya banyak waktu untuk pemulihan karena pertandingan berlangsung hari Sabtu, dan dimulai pada waktu yang lebih awal, jadi kami perlu mengubah pola pikir dengan sangat cepat."

Chelsea akan membuka laga pekan kesembilan Premier League dengan menghadapi Manchester United, di Stadion Old Trafford, Sabtu mendatang.

Chelsea menempati peringkat kelima klasemen Premier League dengan 13 poin, terpaut 8 poin dari Manchester City yang berada di puncak.



