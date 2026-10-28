Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akan terpaksa mengubah rencana serangannya ketika menghadapi Liverpool malam ini di Stadion Anfield, pada babak 16 besar Piala Carabao.

Perubahan yang mungkin terjadi itu datang di tengah potensi absennya penyerang asal Brasil, Joao Pedro, dalam waktu yang panjang, sesuai apa yang dikatakan Alonso dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Joao Pedro mengalami cedera saat sesi latihan, dan setelah absennya dari pertandingan Sabtu lalu yang berakhir dengan kekalahan timnya di kandang sendiri menghadapi Tottenham dengan skor 2-0,

Alonso mengungkapkan bahwa Joao Pedro kemungkinan besar tidak akan kembali hingga akhir November sebagai perkiraan tercepat.

Pertandingan berikutnya LIV Carabao Cup 16.00 CHE

Baca juga: Ditahan Aljazair dan didukung Zidane.. siapa Christophe Galtier yang mendapat solidaritas dari Ballon d'Or?

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Ia (Joao Pedro) mengalami cedera pada pahanya dan akan absen selama beberapa pekan. Mari kita tunggu dan lihat berapa lama durasi absennya. Kami tidak ingin berspekulasi soal itu, tetapi ia tidak siap untuk pertandingan-pertandingan mendatang."

Ia menjelaskan bahwa Joao Pedro "kemungkinan besar" akan absen hingga setelah jeda internasional bulan depan, yang berarti ia tidak akan tersedia untuk timnas Brasil setelah absen dari pemusatan latihan terakhir akibat cedera lutut.

Bagi Chelsea, tantangannya terletak pada bagaimana bermain tanpa mantan penyerang Brighton tersebut. Keputusan Alonso untuk bermain tanpa penyerang murni dan mengabaikan Danny Welbeck saat menghadapi Tottenham menimbulkan keheranan yang besar, terutama dengan upaya gigih Welbeck untuk bermain sebagai starter menghadapi Liverpool.

Malam ini akan menjadi malam yang penuh makna bagi Alonso, yang memenangkan Liga Champions Eropa bersama Liverpool sebagai pemain pada tahun 2005. Ini akan menjadi pertandingan ketiganya di Stadion Anfield sebagai pelatih tim lawan, setelah kalah bersama Bayer Leverkusen pada tahun 2024 dan Real Madrid musim lalu.

Ketika ditanya soal kemungkinan reaksinya seandainya Chelsea mencetak gol ke gawang Liverpool, ia berkata: "Tentu saya akan merayakannya dengan penuh hormat, karena hubungan baik saya dengan Liverpool sudah terjalin ketika saya masih menjadi pemain. Namun kini saya berada dalam peran yang berbeda, saya harus mendukung tim saya dan berjuang untuknya."