Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menilai bahwa pertandingan timnya melawan Arsenal pada Minggu malam ini berlangsung sangat ketat dan menarik dari kedua belah pihak, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa kekalahan ini terasa menyakitkan.

Chelsea unggul lebih dulu setelah dua menit berjalan di Stadion Emirates lewat kaki pemain anyar Morgan Rogers, namun Arsenal membalikkan keadaan dan menang dengan dua gol melalui Kai Havertz dan Martin Odegaard.

Alonso mengatakan dalam wawancaranya dengan jaringan "Sky Sports" seusai pertandingan: "Kekalahan ini menyakitkan. Ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan, dengan momen-momen yang berbeda-beda. Kami punya peluang untuk mencetak gol, terutama di babak pertama. Tidak ada yang merasa senang ketika kalah."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Setelah kami mencetak gol, kami terpaksa bertahan secara berlebihan selama 15-20 menit, dan kami sedikit kesulitan untuk kembali menguasai keadaan. Setelah itu situasi membaik sedikit."

Ia melanjutkan: "Secara umum, ini adalah pertandingan yang sangat ketat dan sangat menarik. Kami bisa saja menangani gol kedua yang kami kebobolan dengan lebih baik. Para pemain sudah mengerahkan upaya terbaik mereka, dan mereka berusaha sekuat tenaga. Tidak diragukan lagi bahwa kekalahan ini menyakitkan."

Pelatih asal Spanyol itu meneruskan pernyataannya: "Ini soal mempersiapkan diri dengan cara sebaik mungkin untuk berkompetisi sebaik mungkin. Kamu harus mengendalikan tekanan menyerang. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari permainan. Kami akan terus maju. Ini baru pertandingan ketiga, dan perjalanannya akan panjang serta berat."

Terkait gaya Chelsea dalam menangani sepak pojok, ia menjelaskan: "Kami mengambil keputusan dan berinisiatif menyerang. Kami ingin menjadi efektif dan berinisiatif menyerang. Terkadang lewat bola mati, dan terkadang kami menekan dengan keras di area lanjutan atau area rendah. Menurut saya inilah yang kami butuhkan untuk bersaing di semua fase. Hari ini kami datang ke sini untuk berkompetisi sebaik mungkin, dan sekarang kami harus terus melangkah dengan cara yang sama."

Mengenai apa yang ia pelajari hari ini, ia mengutarakan: "Saya belajar tentang permainan, tentang kami, tentang apa yang kami lakukan, dan tentang apa yang kami mulai. Para pemain memiliki semangat ini, keinginan ini untuk menampilkan performa yang lebih baik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya guna menciptakan sesuatu yang kami yakini. Sampai saat ini saya merasa senang. Kami ingin memenangi pertandingan, itulah tujuan tertinggi."

Tentang perasaannya soal kekurangan pemain di lini tengah hari ini, ia melanjutkan pernyataannya: "Kami harus menghadapi cedera, karena tim kehilangan pemain yang cedera. Para pemain yang bersama kami sudah mengerahkan upaya terbaik mereka. Hari ini mereka berusaha sekuat tenaga dan memberikan segala yang mereka miliki."

Mengenai penciptaan peluang melawan Arsenal, Alonso berkata: "Tidak diperkirakan bahwa kami akan menciptakan 12 peluang dalam pertandingan. Sulit untuk mengalahkan mereka, dan sulit untuk menciptakan peluang menghadapi mereka, tetapi kami memperoleh 3 atau 4 peluang untuk mencetak lebih dari satu gol. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Kami masih berada di awal."

Ia menyambung: "Kami ingin mulai dengan menjaga gawang kami tetap bersih, dan itu akan tercapai. Para pemain berkomitmen untuk bekerja keras, dan mereka tahu bahwa kami berada di jalur yang benar untuk bersaing di setiap pertandingan. Kami tidak senang, tetapi kami harus tetap tenang dan terus melangkah maju."

Terkait apakah masih terlalu dini untuk memprediksi apakah Chelsea akan mencetak banyak gol dan juga kebobolan banyak gol, ia mengakhiri: "Terlalu dini untuk memprediksi. Waktu yang akan mengungkapkannya. Kami ingin terus membaik dalam aspek-aspek tertentu, dan kami ingin terus menampilkan performa istimewa yang sama. Setiap pertandingan bagaikan pertempuran yang sesungguhnya, dan kami telah bertarung dengan sengit hingga detik terakhir. Sangat penting bagi kami untuk memiliki semangat ini, dan agar tim merasakannya. Ini memberi kami kekuatan untuk memenangi pertandingan."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora