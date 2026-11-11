Real Madrid menerima perkembangan yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam perburuan untuk mendatangkan gelandang timnas Spanyol, pada bursa transfer musim dingin mendatang, setelah salah satu pesaing potensial mereka mundur dari rencana merekrut sang pemain.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Antonio Ruiz, melalui program radio "El Partidazo" di jaringan "Cope", sumber-sumber di dalam Atletico Madrid membantah adanya negosiasi atau niat apa pun untuk merekrut Zubimendi pada Januari 2027, sehingga membantah laporan-laporan yang menempatkan klub ibu kota Madrid itu sebagai salah satu peminat jasanya.

Sikap Atletico menjadi perkembangan yang mencolok dalam berkas sang pemain, terutama setelah surat kabar Inggris "Independent" kemarin menyebut ketertarikan Real Madrid, Chelsea, dan Atletico Madrid untuk merekrutnya, di tengah kemungkinan kepergiannya dari Arsenal akibat menurunnya perannya dalam perhitungan pelatih Mikel Arteta.

Chelsea Pesaing Terberat Real Madrid

Meski Atletico Madrid mundur, persaingan untuk mendatangkan Zubimendi tidak akan mudah, sebab laporan "Cope" mengungkapkan bahwa Chelsea akan menjadi tujuan yang paling mungkin bagi sang pemain, jika ia memutuskan meninggalkan Arsenal, di tengah keyakinan pelatih Xabi Alonso terhadapnya sejak periode mereka bekerja bersama di Real Sociedad.

Hal itu menempatkan klub London tersebut dalam posisi yang relatif unggul, sementara Real Madrid mungkin menemukan peluang untuk bergerak demi mengembalikan sang pemain ke Liga Spanyol, setelah ia meninggalkan Real Sociedad pada musim panas 2025 untuk bergabung dengan Arsenal.

60 Juta Pound Sterling Mempersulit Kesepakatan

Rintangan utama bagi klub-klub peminat terletak pada tuntutan finansial Arsenal, sebab "Independent" menegaskan bahwa klub Inggris itu tidak akan bersedia melepas Zubimendi dengan harga kurang dari 60 juta pound sterling, yaitu nilai yang mereka bayarkan untuk mendatangkannya dari Real Sociedad.

Kemungkinan kepergian gelandang Spanyol itu kian meningkat di tengah melimpahnya pilihan yang tersedia bagi Arteta, terutama setelah merekrut pemain Brasil Bruno Guimaraes seharga 85 juta pound sterling pada musim panas lalu, serta mengandalkan Guimaraes dan Declan Rice di lini tengah belakangan ini.

Masa depan Zubimendi juga terkait dengan rencana serangan Arsenal, sebab Arteta ingin mendatangkan seorang winger cepat yang memiliki kemampuan membawa bola maju, dan klub mungkin perlu merampungkan sebuah penjualan besar untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan bagi kesepakatan tersebut.

Sementara Real Madrid menantikan sikap sang pemain, bantahan Atletico Madrid atas ketertarikannya terhadapnya mengurangi jumlah pesaing potensial dari dalam ibu kota Spanyol, namun hal itu tidak memberikan klub Kerajaan tersebut keunggulan yang menentukan, di tengah masuknya Chelsea dengan kuat ke jalur negosiasi yang mungkin terjadi, serta sikap finansial yang tegas yang diperkirakan dari pihak Arsenal.