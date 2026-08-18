Pelatih anyar Chelsea asal Spanyol, Xabi Alonso, mengungkap gambaran rencananya untuk mengembalikan penampilan terbaik bintang timnya, Cole Palmer, pada musim baru, seraya menegaskan bahwa kilau sang pemain merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan tim secara keseluruhan.

Palmer (24 tahun) sebelumnya tampil luar biasa pada dua musim pertamanya berseragam Chelsea di Stamford Bridge, sebelum performanya menurun dan terpengaruh oleh kemerosotan kebugaran fisik serta cedera sepanjang musim 2025-2026. Kemunduran ini membuatnya dicoret dari skuad Timnas Inggris yang baru-baru ini tampil di Piala Dunia, hanya dua tahun setelah ia mencetak gol terkenal untuk The Three Lions di final Euro 2024.

Setelah menjalani masa persiapan penuh menjelang awal musim di bawah arahan Alonso, pelatih asal Spanyol itu ditanya sebelum laga pembuka Chelsea kontra Fulham di Premier League pada hari Senin mengenai cara mengembalikan energi sang pemain muda. Ia menjawab dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Langkah pertama harus sepenuhnya bersifat fisik; sebab pemain harus merasa benar-benar pulih dan siap 100% agar bisa menampilkan kemampuan maksimalnya di dalam lapangan."

Alonso menambahkan seraya menjelaskan detail rencananya: "Begitu ia mencapai kesiapan dan kebugaran yang tinggi itu, tibalah giliran kepercayaan diri; ia perlu merasakan efektivitas sistem, menikmati gaya permainannya, dan memahami tanggung jawab taktiknya. Cole benar-benar pemain yang luar biasa, dan jika kami ingin menampilkan Chelsea yang hebat, kami butuh melihat Cole dalam kondisi terbaiknya. Karena itulah kami bekerja membangun struktur taktik yang kuat dan stabil untuk memastikan bola sampai kepadanya di ruang dan waktu yang tepat, dan pada saat itu ia sendiri yang akan menciptakan perbedaan dalam penampilan."

Palmer sebelumnya sempat membahas pencoretannya dari Piala Dunia, seraya menegaskan bahwa peminggiran itu memberinya dorongan besar untuk membuktikan kembali kemampuannya. Ia juga mengungkap kepedulian Alonso untuk berkomunikasi dengannya dan memberikan dukungan psikologis begitu pelatih Thomas Tuchel mengumumkan pencoretannya dari susunan timnas, sebuah perhatian yang sangat dihargai oleh sang pemain.

Mengenai isi perbincangan awal yang terjadi di antara keduanya, Alonso berkata: "Saya bilang kepadanya bahwa musim ini merupakan babak penting bagi semua orang, dan ia bisa meninggalkan jejak yang luar biasa pada tahun besar yang ingin kami raih ini. Namun yang lebih penting dari itu, saya ingin ia merasa percaya diri dan menikmati sepak bola yang ia mainkan, dan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membantunya mencapai hal tersebut."

Di sisi lain, Palmer menegaskan bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya dari cedera, seraya mengakui bahwa ia menjalani sejumlah pertandingan pada musim lalu di bawah pengaruh nyeri di area selangkangan dan seharusnya "tidak ikut bermain saat itu". Palmer berkata: "Saya merasa dalam kondisi sangat baik sekarang; tujuh pekan libur yang saya dapatkan pada musim panas sangat berperan dalam memulihkan kondisi saya, dan saya benar-benar siap untuk memulai lagi."

Perlu diingat bahwa Chelsea memulai perjalanan padatnya pada musim 2026-2027 dengan menghadapi Fulham di kandang lawan pada hari Senin, sebelum menjamu Luton Town di babak kedua Piala Liga pada hari Kamis, lalu bertemu Brighton pada hari Minggu di Premier League.