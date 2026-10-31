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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Alonso: Bintang Chelsea Absen Melawan Manchester United karena Sakit

X. Alonso
J. Henderson
Estevao
M. Rogers
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
Spanyol
Inggris
Brasil

Apakah Chelsea terdampak?

Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan pentingnya menampilkan performa kuat saat menghadapi Manchester United di Liga Primer Inggris, sekaligus menjelaskan alasan absennya Jordan Henderson dari laga tersebut.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "TNT Sports", Alonso berbicara mengenai persiapan Chelsea untuk laga tersebut, "Kami telah kembali ke atmosfer Liga Primer Inggris, dan karena itu kompetisi ini adalah yang paling penting bagi kami."

Ia menambahkan, "Tentu saja, pertandingan hari ini sangat penting. Kami perlu menampilkan pertandingan yang bagus dan performa yang kuat."

Mengenai keikutsertaan Estevao sebagai pemain inti, pelatih Chelsea itu menjelaskan, "Karena dia siap, dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan berlatih dengan baik. Kami membutuhkannya hari ini, dan kami berharap dia menikmati pertandingan serta memberikan kontribusi yang berpengaruh."

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Soal kemungkinan mengandalkan Morgan Rogers di posisi penyerang tengah inti, Alonso berkata, "Masih terlalu dini untuk menentukan hal itu, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Hal ini mungkin saja, tetapi kami punya pilihan lain."

Terkait dicoretnya Jordan Henderson, Alonso mengungkapkan, "Dia sakit, bukan cedera, tetapi dia tidak merasa enak badan kemarin, dan hari ini suhu tubuhnya naik."

Mengenai laga menghadapi Manchester United, pelatih Chelsea itu menutup pernyataannya, "Kami memperkirakan pertandingan yang sulit dan intens melawan United. Mereka tim besar dan memiliki pemain-pemain bagus, karena itu kami perlu menampilkan yang terbaik dari kami."

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