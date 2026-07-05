Alfonso Davies: Saya yang memutuskan untuk tidak bermain melawan Maroko

Alfonso Davies, bintang tim nasional Kanada, menegaskan bahwa dialah yang mengambil keputusan untuk tidak ikut serta dalam pertandingan terakhir negaranya di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Maroko di babak 16 besar.

Bek kiri Bayern Munich sekaligus kapten timnas Kanada itu menjelaskan bahwa ia merasakan sesuatu yang tidak beres selama sesi latihan Jumat lalu, yang menandakan bahwa ia belum sepenuhnya pulih dari cedera paha yang dialaminya saat mengikuti turnamen Piala Dunia.

Davis mengatakan kepada wartawan di zona campuran setelah kekalahan Kanada: “Ada percakapan antara saya dan pelatih Kanada, Jesse Marsh, di mana dia bertanya apakah saya merasa siap 100%, dan saya menjawab dengan jujur: ‘Tidak’.”

Dia menambahkan: “Jelas sekali, kami ingin para pemain di lapangan dalam kondisi 100% siap untuk bertanding dan dapat memberikan segalanya 100%. Saya merasa belum mencapai tahap itu, dan itulah sebabnya kami mengambil keputusan—atau lebih tepatnya, saya yang memutuskan—untuk duduk di bangku cadangan dan memberikan kesempatan kepada pemain yang dapat memberikan 100% demi negara.”

Davis mengakhiri partisipasinya yang kedua di Piala Dunia dengan hanya bermain total 15 menit sebagai pemain pengganti dalam satu pertandingan, yaitu saat melawan Afrika Selatan di babak 32 besar.

Masalah penampilan Davies tetap menjadi opsi ideal setelah Kanada tertinggal 1-0 dari Maroko di babak kedua dan membutuhkan tekanan untuk membalikkan keadaan. Meskipun Jesse Marsch menegaskan dalam konferensi pers resmi sebelum pertandingan pada hari Jumat bahwa pemain tersebut siap diturunkan, bintang berusia 25 tahun itu tetap berada di bangku cadangan.

Davies melakukan lari cepat di sela-sela babak, namun ia sama sekali tidak melakukan pemanasan bersama para pemain cadangan selama pertandingan berlangsung.

Davies hanya tampil dalam satu pertandingan bersama timnas Kanada sejak Maret 2025, di mana ia mengalami berbagai cedera termasuk robekan ligamen cruciatum dan cedera berulang pada otot paha belakang. Cedera-cedera sebelumnya ini memberikan dampak yang sangat besar bagi sang pemain selama pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola pria Kanada.

Davis melanjutkan: “Ini adalah cedera yang tidak memungkinkan Anda mengambil risiko apa pun… Mengingat riwayat cedera otot paha belakang saya, saya mengalaminya tiga kali berturut-turut dalam tiga atau empat bulan terakhir, dan ini sangat sensitif. Terutama karena gaya permainan saya sangat bergantung pada kecepatan dan lari; jika seorang pemain yang memiliki kecepatan ini tidak siap 100%, akan sulit baginya untuk memberikan yang terbaik."

Davis menyimpulkan: “Setiap kali saya turun ke lapangan, saya ingin memberikan yang terbaik dan bermain dengan bebas sepenuhnya tanpa cedera, tetapi pada saat ini hal itu sulit dilakukan, dan tentu saja sulit bagi saya untuk duduk di sana dan menonton pertandingan sambil tahu bahwa saya belum 100% siap.”