Alan Shearer: Sangat disayangkan melihat penderitaan Salah

Alan Shearer, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier, mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas penurunan drastis performa Mohamed Salah bersama Liverpool, sambil menegaskan bahwa menyaksikan salah satu pemain terbaik Liga Premier Inggris mengalami masa-masa sulit seperti ini "bukanlah hal yang menyenangkan".

Menurut pernyataan Sherer dalam program The Rest Is Football, bintang Mesir yang bersiap meninggalkan "The Reds" ini sedang menjalani musim yang sangat sulit dan mencapai titik kritis setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Manchester City, dalam pertandingan yang dengan jelas mencerminkan besarnya penderitaan yang dialaminya.

Bukan hanya tendangan penalti itu saja yang menjadi sumber kekhawatiran, karena Sherer menyoroti sebuah momen di babak pertama yang menunjukkan penurunan performa Salah, setelah ia membuang peluang emas akibat lambatnya pengambilan keputusan, sebelum Abdulkadir Khosanov berhasil kembali dan menghalau bola, sehingga serangan tersebut berakhir dengan bola keluar menjadi tendangan sudut.

Dia menambahkan: "Sayangnya, tidak menyenangkan melihat hal itu, lalu dia juga membuang tendangan penalti."

"Raja Mesir" ini mengalami penurunan performa yang jelas, yang tercermin dalam keputusannya di lapangan, baik melalui kesalahan-kesalahan mudah maupun pemborosan peluang yang sudah tercipta.

Namun, masih ada secercah harapan, karena sepanjang kariernya, Salah terbiasa memulihkan performa terbaiknya di pertandingan-pertandingan besar, yang menjadikan laga mendatang melawan Paris Saint-Germain sebagai kesempatan ideal untuk membuktikan dirinya kembali.

Jika ia gagal memulihkan performanya, yang merupakan kemungkinan yang nyata mengingat tidak adanya tanda-tanda pemulihan yang jelas, Salah mungkin akan menghadapi dua pertandingan terakhirnya di Liga Champions selama karier sepak bolanya.