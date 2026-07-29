Sejumlah laporan media mengungkap cara yang akan diterapkan oleh pelatih asal Jerman, Jens Wiesing, direktur teknik tim Al-Ittihad, untuk memainkan dua laga persahabatan dalam satu hari.

Al-Ittihad akan berhadapan dengan tim Spanyol Real Mallorca, siang besok Kamis, sebelum menghadapi tim senegaranya Malaga, pada malam di hari yang sama, sebagai penutup rangkaian laga persahabatan dalam pemusatan latihan luar negerinya di kota Marbella, Spanyol.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa Al-Ittihad akan menjalani laga melawan Real Mallorca pada siang hari dengan para pemain cadangan, sebelum mengandalkan pemain-pemain intinya saat menghadapi Malaga pada malam hari.

Gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, diperkirakan akan tampil di salah satu dari dua laga tersebut, setelah bergabung dengan pemusatan latihan pada periode lalu, menyusul berakhirnya libur yang ia dapatkan setelah selesainya Piala Dunia 2026.

Duet Muhannad Al-Shanqiti dan George Ilenikhena juga akan turut bermain, setelah pulih dari cedera yang menyebabkan keduanya absen pada laga persahabatan sebelumnya melawan Las Palmas.

Al-Ittihad telah menjalani dua laga persahabatan dalam pemusatan latihan di Spanyol yang dimulai pada pertengahan bulan Juli ini, menang pada laga pertama atas tim Afrika Selatan Orlando Pirates 3-2, dan pada laga kedua atas tim Spanyol Las Palmas dengan skor 2-1.

Perlu diketahui bahwa tetangga sekaligus rival tradisional, Al-Ahli, juga menjalani dua laga persahabatan dalam satu hari, kemarin Selasa, selama pemusatan latihannya di Austria, kalah pada laga pertama dari tim Portugal Portimonense 0-2 dengan pemain cadangan, sebelum bermain imbang dengan tim Inggris Fulham 1-1 dengan pemain inti.