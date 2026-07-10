Al-Sisi Mengumumkan Akan Menjamu Para Bintang Tim Nasional Mesir Setelah Prestasi di Piala Dunia

Juru bicara resmi Kepresidenan Republik Mesir, Duta Besar Mohamed El-Shennawi, mengumumkan bahwa Presiden Abdel Fattah El-Sisi akan menerima para pemain tim nasional Mesir besok, Sabtu, setelah penampilan bersejarah mereka di Piala Dunia 2026.

Juru bicara kepresidenan tersebut menulis melalui laman resminya di platform "Facebook" hari ini, Jumat, "Besok, Presiden Abdel Fattah Al-Sisi akan menerima para pemain tim nasional sepak bola serta staf teknis dan administratif."

Rombongan tim nasional Mesir disambut meriah saat kembali dari Amerika Serikat ke Mesir di Bandara Al-Alamein, siang ini, sebagai bentuk perayaan atas penampilan heroik para pemain yang telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah sepak bola Mesir.

Presiden Al-Sisi sebelumnya telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemain tim nasional Mesir atas penampilan mereka di turnamen tersebut, meskipun harus menelan kekalahan dari Argentina.

Al-Sisi menulis melalui laman resminya, “Terima kasih kepada para pahlawan tim nasional sepak bola atas penampilan yang membanggakan, serta pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Mesir. Kami bangga kepada kalian dan pencapaian kalian, dan masa depan yang lebih baik menanti kalian, insya Allah.”

Timnas Mesir berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya pada edisi 2026 ini.

Tim "Al-Fara'una" harus tersingkir dari turnamen setelah mengalami kekalahan dramatis dari Argentina, sang juara bertahan, dengan skor 2-3, di tengah kontroversi besar terkait keputusan wasit.