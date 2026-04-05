Al-Shineef: Al-Hilal berubah menjadi "Al-Akhdud" bersama Inzaghi

Jurnalis Saudi Khalid Al-Shneif melanjutkan serangannya yang tajam terhadap pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Al-Taawoun dengan skor 2-2, Sabtu kemarin, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Dengan hasil ini, Al-Hilal kehilangan dua poin lagi dalam perebutan gelar juara, sehingga mengumpulkan 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli Jeddah di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr.

Al-Shneif mengatakan dalam wawancara di program "Dorina Ghair" Saudi: "Al-Hilal biasanya memenangkan gelar dengan umpan silang sepanjang sejarah, tetapi situasinya jelas berubah di bawah Inzaghi."

Dia menambahkan: "Al-Hilal dulunya salah satu klub terbaik dalam hal akurasi umpan silang, tapi situasinya jadi sangat buruk saat ini di bawah kepemimpinan Inzaghi, dia mirip Al-Akhdoud dalam hal angka-angka yang hampir sama."

Dan ia menyimpulkan: "Al-Hilal adalah tim ketiga dengan akurasi umpan silang terendah selama musim ini, di belakang Neom dan Al-Akhdoud, yang membuktikan betapa buruknya situasi di bawah pelatih asal Italia tersebut."