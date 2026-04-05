Al-Sarami: Ronaldo Menolak Tawaran Luar Biasa Demi Al-Nassr

Cristiano berkorban demi menyelamatkan Al-Ittihad dalam krisis lisensi Asia

Bintang Al-Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, menolak tawaran fantastis untuk bermain di Liga Roshen.

Jurnalis Saud Al-Sarami, mantan juru bicara Al-Nassr, mengatakan di Radio "Al-Arabiya": "Ronaldo telah memberikan dana kepada Al-Nassr untuk membantu klub Saudi tersebut mendapatkan lisensi Asia."

Dia menambahkan: "Ronaldo setia dan terhormat, karena dia menolak tawaran senilai 1,4 miliar dolar AS dari David Beckham, presiden Inter Miami, untuk bermain di liga Amerika."

Dia melanjutkan: "Namun, Ronaldo menjawab Beckham dengan mengatakan, 'Saya sudah menandatangani kontrak dengan Al-Nassr'."

Dia melanjutkan: "Selain itu, Presiden AS Donald Trump meminta Ronaldo untuk bermain di liga Amerika, namun bintang Portugal itu tetap memilih bertahan di liga Saudi."

Cristiano Ronaldo terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga musim panas 2027.

