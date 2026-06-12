Al-Salamy mengakui: Kami datang ke Piala Dunia untuk belajar dan bersenang-senang

Pelatih tim nasional Yordania asal Maroko, Jamal Al-Salamy, mengakui betapa sulitnya grup yang harus dihadapi "Al-Nashama" di putaran final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa tim nasional Yordania akan berlaga di turnamen tersebut dengan tujuan untuk menambah pengalaman dan menampilkan citra yang membanggakan bagi sepak bola Yordania.

Timnas Yordania bersiap untuk berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah undian menempatkan mereka di Grup 10 bersama timnas Argentina, Aljazair, dan Austria.

"Al-Nashami" akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan menghadapi Austria pada 17 Juni, sebelum bertemu Aljazair pada 23 Juni, dan menutup pertandingan fase grup dengan laga berat melawan Argentina pada 28 Juni.

Al-Salamy, dalam pernyataannya kepada saluran "BeIN Sports", berbicara tentang pertandingan persahabatan yang dilalui timnas Yordania sebelum Piala Dunia dimulai: "Hari-hari terakhir ini merupakan kesempatan terakhir bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia, oleh karena itu kami memastikan untuk menjalani pertandingan-pertandingan yang berat agar para pemain terbiasa menghadapi level teknis yang tinggi."

Dia menambahkan: "Pertandingan persahabatan itu bermanfaat dan mencapai tujuan yang kami inginkan, dan hasil bukanlah satu-satunya tujuan bagi kami. Performa tim nasional meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan semua pemain siap. Masih ada 5 hari sebelum pertandingan pertama, dan kami memiliki pemain yang mampu menampilkan performa yang layak untuk tim nasional Yordania."

Dia melanjutkan: "Saya bekerja dengan tim nasional selama dua tahun, dan memiliki hubungan yang baik dengan para pemain. Kami telah belajar dari kesalahan yang kami buat selama periode terakhir, dan masih ada beberapa hari tersisa untuk melanjutkan persiapan sebaik mungkin menjelang pertandingan pembuka."

Timnas Yordania telah menjalani dua pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia, di mana mereka kalah dari Swiss dengan skor 4-1, sebelum kembali menelan kekalahan dari Kolombia dengan skor 2-0.

Al-Salamy menyoroti ketatnya persaingan yang menanti timnya di babak grup, dengan mengatakan: "Jika kita ingin realistis, kita akan menghadapi tim-tim kuat dan berpengalaman yang memiliki potensi lebih besar dari kita. Kami datang ke Piala Dunia untuk belajar dan menikmati pengalaman ini, karena ini adalah kesempatan bersejarah bagi sepak bola Yordania untuk berada di ajang global besar ini."

Dia menambahkan: "Kami akan menghadapi juara dunia di pertandingan terakhir, serta akan bermain melawan salah satu tim Arab terkuat, yaitu timnas Aljazair yang diisi banyak bintang, selain timnas Austria yang dikenal dengan kekuatan kolektif dan disiplinnya yang tinggi, dan kami akan menghadapi mereka di pertandingan pembuka."

Pelatih Yordania itu menegaskan bahwa timnya tidak merasa takut meskipun lawan-lawannya kuat, sambil menjelaskan: "Kami tidak memiliki kekhawatiran apa pun, dan kami akan bermain dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan potensi kami. Kami mengenal lawan-lawan kami dengan baik, dan kami berupaya tampil baik serta memberikan yang terbaik yang kami miliki."

Al-Salamy menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami berharap partisipasi ini dapat membuka pintu karier profesional bagi sejumlah pemain muda, agar mereka menjadi inti masa depan sepak bola Yordania dalam beberapa tahun mendatang."