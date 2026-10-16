Bintang Maroko, Ismael Saibari, diperkirakan akan memulai laga Bayern Munich melawan tamunya Leipzig dari bangku cadangan, pada Sabtu besok dalam pekan keenam Bundesliga, menurut susunan pemain yang diprediksi surat kabar "tz" Jerman.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa seluruh tiket pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena telah terjual habis, dan bahwa wasit Daniel Siebert akan memimpin laga tersebut.

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Saibari sebelumnya mencetak gol untuk Bayern dalam hasil seri melawan Augsburg (2-2), pada pekan lalu Liga Jerman, dan ia juga tampil sebagai pemain pengganti di awal babak kedua saat bermain seri dengan Viking dari Norwegia (3-3), di Liga Champions Eropa, Selasa lalu.

Surat kabar itu memperkirakan pelatih Vincent Kompany akan menurunkan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Jonas Urbig.

Pertahanan: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, dan Alphonso Davies.

Lini tengah: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Serge Gnabry.

Lini serang: Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz.

Bayern menempati peringkat ketiga Liga Jerman dengan 11 poin dari 5 pertandingan, hasil dari 3 kemenangan dan dua hasil seri, sementara Leipzig berada di peringkat kelima dengan 9 poin, hasil dari 3 kemenangan dan dua kekalahan.

Raksasa Bavaria itu mengungguli Leipzig secara telak dalam pertemuan-pertemuan musim lalu, yakni menang 6-0 dan 5-1 di liga, serta 2-0 di perempat final Piala Jerman.



