Klub Al Ahli meraih kemenangan berharga dan layak atas tuan rumah Al Fateh dengan skor (4-0), dalam pertandingan yang berlangsung malam ini, Jumat, di Stadion Maidan Tamweel Al Oula di Al Ahsa, dalam rangkaian kompetisi Liga Roshn Saudi.

Al Ahli memaksakan dominasinya atas jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, dan mengancam gawang tuan rumah lebih awal ketika Al Juhani melompat menyambut umpan silang matang pada menit kelima dengan sundulan keras, namun kiper Al Fateh, Chemper, tampil gemilang menghalaunya. Al Ahli melanjutkan tekanannya melalui tendangan mendatar keras dari batas kotak penalti oleh bintangnya, Trincao, pada menit kesepuluh, yang kembali dihalau Chemper dengan brilian.

Kiper Al Fateh tak berhenti menyelamatkan timnya, ia melanjutkan penampilan gemilangnya dengan menghalau bola melengkung berbahaya yang dilepaskan Toney pada menit ke-19 dan membuangnya ke sepak pojok. Al Ahli nyaris menerjemahkan dominasinya menjadi gol pada menit ke-24 lewat sundulan berbahaya dari Atangana yang membentur tiang, sebelum Gonçalves melepaskan bola melengkung yang melintas tipis di samping tiang pada menit ke-29.

Tekanan Al Ahli membuahkan gol keunggulan pada menit ke-31, setelah umpan silang mendatar yang dikirim Gonçalves dihalau Chemper, lalu jatuh di depan Trincao yang menyambutnya dengan tendangan langsung yang bersarang di gawang.

Sebelum berakhirnya babak pertama, Al Fateh nyaris mencuri gol penyama kedudukan pada menit kedua masa tambahan waktu, akibat kesalahan Al Sulaiman dalam mengembalikan bola kepada kipernya, sehingga Kanga merebutnya dan berhadapan sepenuhnya dengan kiper, melepaskan bola yang anehnya melintas di samping tiang.

Pada babak kedua, Al Ahli melanjutkan ketajaman serangannya dan berhasil menambah gol kedua lebih awal pada menit ke-50 dengan cara yang mirip dengan gol pertama; kiper Chemper menghalau umpan silang mendatar lainnya, lalu Trincao menyambutnya langsung ke dalam gawang dan mencetak gol pribadinya yang kedua.

Penyerang Toney melepaskan tembakan pamungkas kepada tuan rumah dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-60, memanfaatkan umpan terobosan matang untuk berhadapan dengan kiper Al Fateh dan menempatkannya dengan cantik lewat sepakan cungkil yang bersarang di gawang.

Al Ahli menambah gol keempat pada menit ke-89 lewat tendangan Al Juhani dari dalam kotak penalti yang menyentuh jari-jari Chemper dan bersarang di gawang.

Dengan hasil ini, Al Ahli menambah pundi-pundi poinnya menjadi 15 poin dan naik ke peringkat kelima dalam klasemen liga, sementara perolehan Al Fateh membeku di angka 3 poin dan menempati peringkat ketujuh belas atau kedua dari bawah.