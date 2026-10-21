Klub Al-Qadsiah memutuskan untuk mempersenjatai diri dengan wasit asing dalam laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al-Hilal di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah akan menjamu Al-Hilal, lusa pada hari Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa klub Al-Qadsiah sebelumnya meminta untuk mendatangkan tim wasit asing guna memimpin pertandingan tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub asal kawasan timur tersebut telah mengajukan permintaan dan menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan dalam tenggat waktu yang sah, yaitu paling lambat 16 hari sebelum pertandingan.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Hal ini tidak hanya terkait dengan laga melawan Al-Hilal, karena manajemen Al-Qadsiah telah menetapkan anggaran khusus untuk mendatangkan wasit asing dalam laga-laga puncak sepanjang musim ini, dan yang terdepan adalah pertandingan melawan "Sang Pemimpin".

Perlu diingat bahwa pertandingan ini akan mempertemukan dua tim teratas klasemen, di mana Al-Qadsiah bertengger di puncak dengan torehan 25 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati posisi kedua, hanya saja "Sang Pemimpin" telah memainkan satu laga lebih sedikit.