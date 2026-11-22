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Al Nassr asal Arab Saudi mendapat suntikan moral menjelang laga yang dinanti melawan Al Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite, setelah dua bintang utama tim tamu, Marcelo Brozović asal Kroasia dan Roberto Firmino asal Brasil, dipastikan absen dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion "Al-Awwal Park". Al Sadd tengah dilanda rentetan cedera yang menggerogoti skuad mereka menjelang lawatan ke Riyadh.

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Rombongan Al Sadd asal Qatar tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Senin, sebagai persiapan menghadapi Al Nassr dalam laga yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam, pada matchday kelima fase grup Zona Barat Liga Champions Asia Elite.

Klub Qatar itu pada Minggu malam mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk laga tersebut, yang berisi 22 pemain pilihan pelatih asal Rumania Razvan Lucescu, mantan pelatih kepala Al Hilal asal Arab Saudi, demi berupaya pulang membawa hasil positif dari Stadion "Al-Awwal Park".

Daftar itu tidak memuat dua nama besar, yakni Marcelo Brozović asal Kroasia, mantan gelandang Al Nassr, dan Roberto Firmino asal Brasil, mantan penyerang Al Ahli asal Arab Saudi, setelah cedera membuat keduanya tidak masuk dalam opsi staf pelatih untuk laga yang dinanti ini.

Masalah Al Sadd tidak berhenti pada duet tersebut, karena tim juga kehilangan pemain lain akibat cedera. Kondisi ini menempatkan Lucescu dalam tantangan berat untuk memilih susunan pemain yang tepat menghadapi salah satu pesaing terkuat di Zona Barat, terlebih laga ini datang di saat tim Qatar tersebut perlu memperbaiki posisinya di klasemen.

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Brozović Absen Hadapi Mantan Timnya

Absennya Brozović punya makna tersendiri, mengingat gelandang asal Kroasia itu membela Al Nassr selama tiga musim terakhir sebelum hijrah ke Al Sadd.

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Pemain berusia 34 tahun itu baru tampil dalam satu pertandingan dengan seragam tim barunya, sebelum mengalami cedera paha yang membuatnya absen sejak pertengahan bulan lalu. Ia pun masih harus menepi dan timnya tidak bisa memanfaatkan jasanya dalam laga istimewa melawan mantan klubnya.

Sementara itu, Firmino juga masuk daftar pemain yang absen setelah belakangan mengalami cedera otot paha belakang. Ia pun dipastikan sulit tampil dalam laga yang sebenarnya bisa menjadi pertemuan baru baginya dengan salah satu klub Liga Arab Saudi yang pernah ia bela.

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Al Sadd juga kehilangan gelandang serang asal Brasil Claudinho, bek sayap asal Prancis Younes El Hannach, dan bek asal Qatar Pedro Miguel karena cedera, yang semakin mempersulit tugas Lucescu menjelang laga kontra Al Nassr.

Kembalinya Muntari dan Hadirnya Bintang-bintang Qatar

Di sisi lain, daftar pemain Al Sadd juga membawa sejumlah kabar positif, setelah Lucescu memanggil penyerang asal Qatar Mohammed Muntari, yang akhirnya pulih dari cedera otot paha, sehingga ia menjadi salah satu opsi lini serang tim dalam laga tersebut.

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Daftar itu juga memuat sejumlah pilar utama timnas Qatar, dipimpin oleh Akram Afif, Boualem Khoukhi, dan Hassan Al-Haydos, ditambah bek asal Italia Alessio Romagnoli, bek sayap asal Brasil Paulo Otávio, dan gelandang asal Uruguay Agustín Soria.

Pelatih asal Rumania itu berharap dapat memanfaatkan pengalaman kelompok pemain ini untuk menutupi absennya sejumlah pemain penting dan tampil kompetitif melawan Al Nassr, terlebih tim tidak punya kemewahan untuk kembali kehilangan poin mengingat posisinya yang sulit di grup.

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Laga ini sangat penting bagi kedua tim, mengingat ambisi dan posisi keduanya di klasemen Grup Barat berbeda. Al Nassr, yang dilatih pelatih asal Australia Ange Postecoglou, menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 6 poin, sedangkan Al Sadd berada di peringkat ke-15 atau kedua dari bawah dengan hanya 2 poin, sehingga mereka dituntut meraih hasil positif untuk memperbaiki perjalanannya di turnamen ini.

Absennya sejumlah pemain diperkirakan menjadi pukulan telak bagi ambisi tim Qatar tersebut, di saat Al Nassr berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan suporter untuk meraup tiga poin serta memperkuat posisinya dalam persaingan menuju babak gugur.

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Berikut daftar pemain Al Sadd untuk menghadapi Al Nassr:

Penjaga gawang: Moataz Barsham, Saad Al-Sheeb, Yousef Abdullah.

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Belakang: Alessio Romagnoli, Paulo Otávio, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Mohammed Waad, Abdulrahman Bakri, Abdullah Al-Yazidi, Abdessamad Bounasser.

Tengah: Agustín Soria, Mohamed Camara, Guilherme, Mostafa Meshaal.

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Depan: Akram Afif, Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Mohammed Manai, Hashim Ali, Giovani, Yousef Abdulrazag.