Dalam salah satu laga paling menegangkan di pekan kesepuluh Roshn Saudi League, Al Khaleej menolak menyerah di markas tuan rumah Al Fateh, setelah mengubah ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis 3-2 pada Minggu malam, berkat kebangkitan di menit-menit akhir yang dipuncaki gol penentu pada masa tambahan waktu, sehingga mencatatkan salah satu comeback paling menonjol dalam sejarah kompetisi.

Dan jaringan statistik "Opta" mengungkap angka luar biasa milik Al Khaleej, setelah menegaskan bahwa tim tersebut berhasil untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya di Liga Pro Saudi memenangi sebuah pertandingan meski tertinggal dua gol, menyusul kemenangan atas Al Fateh.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Al Khaleej sebelumnya pernah meraih pencapaian serupa dua kali, dengan kemenangan 3-2 atas Al Taawoun pada Februari 2016, dan atas Al Hilal pada November 2024, sebelum mengulang skenario yang sama melawan Al Fateh dalam laga yang menahan napas hingga detik-detik terakhir.

Dalam statistik lainnya, "Opta" menyebutkan bahwa Al Khaleej meraih ketiga kemenangannya atas Al Fateh di Liga Pro Saudi seluruhnya di stadion tim tersebut, sehingga menyamai Al Wehda dan Damac dalam jumlah kemenangan tandang atas satu lawan, sementara Al Raed memuncaki daftar dengan empat kemenangan.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Jaringan itu juga menyoroti penampilan gemilang Mourad Batna, yang menciptakan gol bagi rekannya Lukas Haraslin, sehingga menambah koleksinya menjadi empat assist di Roshn League musim ini, memuncaki daftar kreator gol terbaik di kompetisi tersebut, sama banyak dengan Mohammed Abu Al Shamat, Ollie Watkins, dan Oscar Rodriguez.



