Manajemen perusahaan klub Al Ittihad resmi menutup lembaran salah satu periode paling kontroversial dalam sistem olahraga mereka, setelah mengakhiri hubungan kontrak dengan penasihat olahraga asal Spanyol, Ramon Planes, usai perjalanan yang berlangsung selama dua tahun sembilan bulan di dalam klub.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" mengungkapkan bahwa manajemen Al Ittihad telah mencapai kesepakatan finansial final dengan Planes, yang berdasarkan kesepakatan itu ia menerima seluruh haknya, sehingga berkas kontraknya resmi ditutup. Pada saat yang sama, sumber yang sama mengisyaratkan bahwa tujuan berikutnya baginya adalah Liga Meksiko untuk menjalani pengalaman baru.

Keputusan ini datang sebagai langkah terakhir dalam rangkaian restrukturisasi menyeluruh yang dimulai manajemen pada awal Juni lalu, ketika mereka mengambil keputusan mengejutkan untuk menyingkirkan Planes dari jabatan direktur olahraga dan mengubahnya menjadi penasihat olahraga dengan wewenang terbatas, sembari menugaskan rekan senegaranya, Frank Carbo, untuk menjalankan tugas direktur olahraga.

Langkah tersebut telah didahului oleh beberapa pekan yang menyaksikan pembekuan total terhadap wewenang eksekutif Planes di dalam tubuh "Al Ameed", sebelum restrukturisasi baru itu resmi disahkan oleh raksasa Saudi tersebut.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Planes, yang berusia 58 tahun, telah tiba di Jeddah pada Januari 2024 dari klub Spanyol Real Betis, untuk memimpin berkas-berkas olahraga tim utama, dengan membawa rekam jejak pengalaman Eropa yang kaya bersama klub Barcelona dan Real Betis.

Al Ittihad menjalani dua musim yang sepenuhnya bertolak belakang dari segi hasil selama periode sang pelatih Spanyol tersebut. Pada musim pertamanya, ia memimpin sistem yang meraih dwigelar bersejarah dengan mengumpulkan gelar Liga Roshn Saudi dan Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Itu terjadi sebelum tim merosot pada musim lalu hingga menyelesaikan liga di peringkat kelima, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super di babak semifinal, serta tersingkir dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final. Hasil-hasil inilah yang mempercepat keputusan restrukturisasi dan menutup lembarannya.



