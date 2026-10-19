Manajemen perusahaan klub Al Ittihad resmi menutup salah satu periode paling kontroversial dalam sistem olahraga mereka, setelah mengakhiri hubungan kontraktual dengan penasihat olahraga asal Spanyol, Ramon Planes, usai perjalanan selama dua tahun sembilan bulan di dalam tembok klub.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah" mengungkapkan bahwa manajemen Al Ittihad telah mencapai kesepakatan finansial final dengan Planes, yang berdasarkan kesepakatan itu ia menerima seluruh haknya, sehingga berkas kontraknya resmi ditutup. Sumber yang sama menyebutkan bahwa tujuan berikutnya adalah Liga Meksiko untuk menjalani pengalaman baru.

Keputusan ini menjadi langkah terakhir dalam rangkaian restrukturisasi menyeluruh yang dimulai manajemen pada awal Juni lalu, ketika mereka mengambil keputusan mengejutkan dengan mencopot Planes dari jabatan direktur olahraga dan mengalihkannya menjadi penasihat olahraga dengan kewenangan terbatas, sembari menugaskan rekan senegaranya, Frank Carbo, sebagai direktur olahraga.

Langkah tersebut sebelumnya didahului oleh pekan-pekan yang diwarnai pembekuan total terhadap kewenangan eksekutif Planes di dalam tembok "Al Ameed", sebelum struktur baru raksasa Saudi itu resmi diterapkan.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 14.00 ITT

Planes, yang kini berusia 58 tahun, tiba di Jeddah pada Januari 2024 dari klub Spanyol Real Betis untuk memimpin berkas-berkas olahraga tim utama, dengan membawa rekam jejak panjang dari pengalaman Eropa bersama Barcelona dan Real Betis.

Al Ittihad menjalani dua musim yang sangat kontras dari segi hasil selama periode pelatih Spanyol tersebut. Pada musim pertamanya, ia memimpin sistem yang berhasil meraih dobel historis dengan mengumpulkan gelar Liga Roshn Saudi dan Piala Raja Pelayan Dua Kota Suci.

Hal itu terjadi sebelum tim merosot pada musim lalu dengan mengakhiri liga di peringkat kelima, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super di babak semifinal, serta dari Liga Champions Asia Elite di perempat final. Hasil-hasil inilah yang mempercepat keputusan restrukturisasi dan penutupan lembarannya.



