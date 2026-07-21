Klub Al-Ittihad kembali membuka peluang untuk mendatangkan Khalid Al-Ghannam, sayap klub Al-Ettifaq, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah menegaskan bahwa klub Al-Ittihad telah membatalkan rencana mendatangkan Khalid Al-Ghannam pada bursa transfer musim panas mendatang, seiring pelatih Jermannya, Jens Weissing, yang tidak memberikan persetujuan akhirnya atas transfer tersebut.

Namun, jurnalis tepercaya Ben Jacobs menegaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun resminya di situs "X", bahwa Al-Ittihad terus mengupayakan transfer Khalid Al-Ghannam, tetapi mereka menolak berlebihan dalam sisi finansial, karena adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka.

Ben Jacobs menjelaskan bahwa sayap Arab Saudi itu juga mendapat perhatian dari dua klub di Liga Roshn, yaitu Al-Qadsiah dan Al-Ahli.

Pada saat yang sama, klub Al-Ettifaq mengabaikan kabar tersebut, dan mulai menyiapkan program khusus untuk Al-Ghannam, guna memulihkan kondisi fisiknya, setelah ketidakhadirannya pada fase pertama program persiapan, serta awal fase kedua di Spanyol, menurut surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi.

Pemain berusia 25 tahun itu mendapatkan waktu istirahat tambahan selama periode lalu, karena partisipasinya bersama timnas Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko, sebelum tersingkir dari fase grup.

Bintang Al-Ettifaq itu telah menarik perhatian sejumlah klub, setelah penampilan istimewa yang ditunjukkannya sepanjang musim lalu, di mana ia menjadi pemain Arab Saudi yang paling banyak mencetak gol di Liga Roshn, dengan torehan 13 gol.

Al-Ghannam sebelumnya telah membela banyak klub Arab Saudi, dimulai dari Al-Qadsiah yang ia perkuat selama satu musim bersama tim utamanya, Al-Nassr yang ia bela selama 3 tahun, Al-Fateh, dan Al-Ettifaq, ditambah Al-Hilal yang ia bela dengan status pinjaman pada dua musim lalu.