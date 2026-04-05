Al-Ittihad Jeddah Siapkan Kejutan Tak Terduga bagi Al-Nusairi

Klub Saudi, Al-Ittihad Jeddah, sedang mempersiapkan kejutan tak terduga bagi bintang Maroko mereka, Youssef En-Nesyri.

Al-Nusairi bergabung dengan Al-Ittihad Jeddah pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Fenerbahçe, untuk menggantikan Karim Benzema yang pindah ke Al-Hilal.

Al-Nusairi telah bermain dalam 10 pertandingan bersama Al-Ittihad Jeddah di semua kompetisi, mencetak 4 gol, dan memberikan satu assist.

Surat kabar "Okaz" melaporkan bahwa Al-Ittihad Jeddah sedang mempertimbangkan untuk menjual Al-Nusairi, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028.

Surat kabar tersebut menambahkan, "Performa Youssef Al-Nusairi tidak memuaskan pihak Al-Ittihad Jeddah, sehingga klub tersebut berencana merekrut penyerang berkualitas sebagai pengganti pemain asal Maroko tersebut."

Al-Ittihad Jeddah saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Roshen Saudi, dengan raihan 45 poin.

Analis Madrid meledak: Bintang Real Madrid bukan anak-anak... dan harus dijual