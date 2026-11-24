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Di tengah ketertarikan klub-klub Arab Saudi untuk mendatangkan bintang-bintang dunia, sebuah perburuan lama terhadap bintang Maroko kembali menjadi sorotan, sembari menanti langkah-langkah baru yang mungkin terjadi pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Nama bintang Maroko Achraf Hakimi kembali mencuat dalam bursa transfer yang dinanti, setelah kabar ketertarikan Al Hilal dari Arab Saudi untuk mendapatkan jasanya kembali bergulir. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa manajemen Al Hilal tengah mempertimbangkan untuk kembali mencoba merekrut pemain Paris Saint-Germain tersebut, setelah upaya sebelumnya terbentur penolakan klub Prancis itu.

Seperti dilaporkan harian Maroko Al Mountakhab dengan mengutip situs Prancis "Sport", ketertarikan Al Hilal terhadap pemain internasional Maroko itu bukanlah hal yang baru muncul belakangan ini. Klub Arab Saudi tersebut sudah bergerak serius pada bursa transfer musim panas lalu, ketika mencoba membujuk manajemen Paris Saint-Germain agar menyetujui penjualan sang pemain sebelum jendela transfer ditutup.

Dalam upaya tersebut, Al Hilal mengajukan tawaran fantastis senilai 120 juta euro dengan harapan dapat menuntaskan transfer dan mendapatkan tanda tangan Hakimi. Namun, proposal itu tidak mendapat persetujuan di kubu klub ibu kota Prancis, yang memilih mempertahankan bek sayap asal Maroko tersebut dan tidak melepasnya meski nilai tawaran yang diajukan sangat besar.

Menurut laporan media Prancis itu, keputusan menolak tawaran tersebut tidak lepas dari pandangan jajaran teknis dan manajemen Paris Saint-Germain. Rekomendasi untuk mempertahankan sang pemain datang dari direktur olahraga Luis Campos dan pelatih asal Spanyol Luis Enrique, yang bersikeras mempertahankannya karena ia merupakan salah satu pilar proyek olahraga tim.

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Menjelang bursa transfer musim dingin, Al Hilal tampaknya bersiap untuk kembali menguji sikap Paris Saint-Germain, setelah upaya pertama pada musim panas lalu gagal mencapai tujuannya. Meski demikian, menurut sumber yang sama, kembalinya Al Hilal ke meja negosiasi belum tentu berarti klub Prancis itu akan mengubah sikap atau bersedia melepas pemainnya.

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Misi Al Hilal semakin sulit jika melihat situasi kontrak bek sayap Maroko tersebut, yang terikat dengan Paris Saint-Germain hingga musim panas 2029. Hal ini memberi klub Prancis itu keleluasaan besar untuk menentukan masa depannya, sekaligus menghadirkan tantangan tambahan bagi Al Hilal jika memutuskan mengubah ketertarikan barunya menjadi negosiasi resmi.

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Keraguan mengenai masa depan Achraf Hakimi di Paris Saint-Germain belakangan semakin besar, setelah sang pemain, menurut laporan media dari Prancis, menolak memperpanjang kontraknya melewati musim panas 2029, meski klub ibu kota Prancis itu ingin mengamankan masa baktinya lebih lama. Jurnalis sekaligus komentator olahraga asal Italia Pierpaolo Matroni, dalam pernyataannya kepada situs "Defensa Central", mengungkapkan bahwa kubu pemain Maroko itu berhasil meredam langkah Paris Saint-Germain terkait perpanjangan kontrak. Ia menilai masih terlalu dini untuk memutuskan persoalan ini, terlebih perpanjangan kontrak terakhir Hakimi baru dilakukan dua tahun lalu.

Matroni menjelaskan bahwa sikap ini memunculkan tanda tanya tentang langkah selanjutnya sang pemain, di tengah pemantauan Real Madrid terhadap perkembangan situasi kontraknya , seraya menyebut bahwa Hakimi, yang merupakan jebolan akademi Real Madrid, tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu hari kembali mengenakan seragam putih. Jurnalis Italia itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa penundaan perpanjangan kontrak berkaitan dengan menunggu sikap Real Madrid, serta apakah klub Spanyol tersebut akan bergerak untuk memulangkan mantan pemainnya. Persaingan ini bisa membuat situasi semakin sulit bagi para petinggi Al Hilal.

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