Semua mata tertuju ke Stadion "Kingdom Arena" pada Selasa malam, saat Al Hilal berhadapan dengan Al Ahli dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn, di tengah ambisi berbeda antara satu tim yang ingin melanjutkan perjalanan luar biasanya sekaligus menjaga rekor tanpa kekalahan, dan tim lain yang mencari kemenangan besar untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan terakhirnya dari Al Khaleej.

Al Hilal memasuki laga ini dengan hanya berjarak satu langkah dari menyamai rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan dalam sejarah Liga Profesional, setelah menghindari kekalahan dalam 45 pertandingan beruntun, meraih 33 kemenangan berbanding 12 hasil imbang, sehingga "Sang Pemimpin" terus mengukuhkan diri sebagai salah satu tim paling stabil dan kuat di kompetisi ini sepanjang tahun-tahun terakhir.

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Al Hilal hanya perlu keluar dari laga melawan Al Ahli tanpa kekalahan untuk menyamai rekor bersejarah mereka, setelah sebelumnya mereka mencatatkan rentetan 46 pertandingan beruntun tanpa kekalahan antara Mei 2023 dan November 2024, dengan raihan 42 kemenangan dan 4 hasil imbang, rentetan yang kini kembali hampir mereka ulangi.

Namun tugas itu tidak akan mudah menghadapi Al Ahli, yang pada dasarnya memegang rekor rentetan terpanjang tanpa kekalahan dalam sejarah Liga Profesional Saudi, setelah menjaga catatan tersebut dalam 51 pertandingan beruntun antara Januari 2014 dan Februari 2016, dengan raihan 33 kemenangan dan 18 hasil imbang, sebuah angka yang masih bertahan hingga kini.

Angka-angka ini memberikan bobot pada laga klasik yang melampaui perebutan poin, sebab Al Hilal bermain demi semakin mendekati rekor mereka sendiri dan melanjutkan rentetan menakjubkan mereka, sementara Al Ahli berusaha menjatuhkan salah satu tim terkuat di kompetisi dan menggagalkan malam bersejarah yang mungkin diraih "Sang Pemimpin", dalam laga yang memadukan masa kini dan sejarah sekaligus.

Di klasemen, Al Hilal menempati peringkat kedua dengan 9 poin, tertinggal dari Al Nassr yang memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Al Ahli berada di peringkat ketujuh dengan 6 poin, sehingga poin dari laga klasik ini menjadi berlipat pentingnya bagi kedua tim dalam persaingan dini yang mulai mengambil bentuk yang lebih jelas.

Al Hilal ingin melanjutkan pengejaran di puncak, dan Al Ahli mencari respons kuat untuk menebus kekalahan terakhir mereka, tetapi di balik semua itu ada sebuah rekor bersejarah yang menanti penentuan; akankah Al Hilal menyamai rentetan tanpa kekalahan terpanjang mereka di Liga Profesional, ataukah Al Ahli berhasil menghentikan mereka sebelum "Sang Pemimpin" kembali mencatatkan sejarah?

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