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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al Hilal jadi penyebabnya: Akankah Benzema pensiun total dari sepak bola?

Transfers
Al Hilal
Saudi Pro League
K. Benzema
Arab Saudi
Prancis

Kejutan besar!

Laporan media pada Minggu malam ini membongkar kejutan besar terkait pemikiran penyerang Al Hilal asal Prancis, Karim Benzema, untuk pensiun total dari sepak bola, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kepergian dari sang "Pemimpin".

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Laporan media saat ini menyebutkan bahwa Al Hilal akan menandatangani kesepakatan pelunasan finansial dengan Benzema, setelah merampungkan transaksi penyerang Aston Villa asal Inggris, Ollie Watkins.

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Menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", Al Hilal mungkin menjadi babak terakhir dalam perjalanan Benzema di dunia sepak bola, jika klub Saudi tersebut memutuskan untuk melepas sang mesin gol asal Prancis itu.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Al Ahli
AHL

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Benzema serius memikirkan keputusan pensiun dari sepak bola setelah perjalanannya bersama Al Hilal, dan tidak ingin menjalani petualangan baru.

Benzema sebelumnya telah menorehkan sejarah besar bersama Real Madrid dengan meraih banyak gelar selama 14 tahun, sebelum bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2023, dan kemudian ke Al Hilal pada Januari 2026.

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