Bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung diprediksi akan menyaksikan sejumlah transaksi menarik, dengan yang paling menonjol adalah bintang Mesir Mohamed Salah, legenda Liverpool yang dikaitkan untuk bergabung dengan klub Turki Besiktas.

Salah sebelumnya telah mengakhiri perjalanannya bersama Liverpool setelah 9 tahun, di mana ia meraih banyak gelar individu maupun kolektif, sehingga kini ia berstatus tanpa klub dan mencari tawaran terbaik.

Sejumlah laporan Turki menegaskan bahwa Salah sudah sangat dekat untuk mengenakan kostum klub Turki tersebut, berkat tawaran finansial besar yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta euro hanya dalam satu musim.

Baca juga: Transaksi fantastis berbenturan dengan realita: apakah Al Hilal menutup berkas Dembele sebelum dimulai?

Surat kabar Turki "Fanatik" menyebutkan bahwa Besiktas telah mengajukan tawaran kepada Al Hilal Saudi untuk meminjam pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, dengan mahar 4 juta euro.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Turki tersebut ingin mendapatkan jasa Nunez selama satu musim, di saat yang bersamaan mereka juga berupaya merampungkan transfer Mohamed Salah.

Apabila klub Turki itu berhasil merampungkan kedua transaksi tersebut, maka mereka akan kembali menyatukan Salah dan Nunez setelah keduanya sebelumnya tampil bersama di Liverpool.



