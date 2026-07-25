Al Hilal Gagal Merekrutnya, Al Ahli Dekati Pemain Saudi Baru

Klub Al Ahli mendekati kesepakatan untuk merekrut seorang pemain Saudi baru selama periode transfer musim panas ini, setelah rival tradisionalnya, Al Hilal, gagal mendatangkannya sebelumnya.

Jurnalis Saudi Khalid Al Zahrani mengatakan bahwa Al Ahli telah memasuki negosiasi resmi dengan klub Al Ettifaq untuk merekrut bek kanannya, Radhi Al Otaibi, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Al Zahrani menjelaskan bahwa kontrak Al Otaibi dengan Al Ettifaq berakhir pada akhir musim depan, yang mungkin mendorong Al Ettifaq untuk melonggarkan sikap dalam negosiasi kepergiannya, ketimbang kehilangannya secara gratis.

Radhi Al Otaibi dianggap sebagai salah satu pemain paling menonjol di posisi bek kanan dalam sepak bola Saudi, bahkan Al Hilal sempat mencoba mendatangkannya selama periode transfer musim dingin lalu untuk menggantikan kepergian pemain Portugal Joao Cancelo, namun gagal melakukannya.

Pemain berusia 26 tahun itu memulai karier sepak bolanya bersama klub Al Wehda, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, sebelum pindah ke Ohod pada musim berikutnya, lalu ke Al Hazm yang meminjamkannya ke Al Qadsiah, kemudian menjualnya ke Al Ettifaq pada musim panas 2023.

Al Otaibi mengamankan posisi inti dalam susunan pemain Al Ettifaq selama tiga musim terakhir, dan mencapai puncak penampilannya pada musim lalu, ketika ia tampil dalam 25 pertandingan, yang di dalamnya ia berhasil menciptakan 3 gol.

Perlu diingat bahwa Al Ahli memiliki Ali Majrashi dan Mohammed Abdulrahman di posisi bek kanan, yang menimbulkan sejumlah tanda tanya mengenai peran yang mungkin dimainkan Radhi Al Otaibi bersama tim selama musim depan.