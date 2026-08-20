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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

Diterjemahkan oleh

Al-Faraj mengumumkannya: Al-Walid bin Talal mendekati keputusan bersejarah di Al-Hilal

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Sang Pemimpin" bersiap menyongsong fase istimewa

Pangeran Al-Waleed bin Talal, Ketua Kingdom Holding Company yang memiliki klub Al-Hilal, mendekati keputusan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Saudi.

Pangeran Saudi tersebut telah mengakuisisi 70% saham klub Al-Hilal pada April lalu, berdasarkan kontrak yang mengikat dan telah ditandatangani antara Kingdom Holding Company dan Dana Investasi Publik Saudi.

Jurnalis Saudi Waleed Al-Farraj mengatakan bahwa Pangeran Al-Waleed bin Talal diperkirakan akan meminta peningkatan persentase kepemilikannya di klub Al-Hilal menjadi 100%, sehingga menjadi klub Saudi berbasis massa pertama yang sepenuhnya berpindah ke kepemilikan swasta.

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Hal ini terjadi setelah Kementerian Olahraga Saudi mengumumkan, kemarin Rabu, pengalihan persentase kepemilikannya di empat klub besar (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli), yang mencapai 25%, kepada Dana Investasi Publik Saudi.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Pernyataan Al-Farraj dianggap penting, terlebih lagi karena disampaikan melalui programnya "Rotana Sport ma'a Waleed", yang ia bawakan di saluran "Rotana Khalijia" yang pada dasarnya dimiliki oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal.

Perlu diingat bahwa Al-Hilal adalah satu-satunya klub dari antara empat klub besar yang keluar dari naungan Dana Investasi Publik Saudi, dengan perkiraan bahwa tiga klub lainnya akan menyusul pada periode mendatang.

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