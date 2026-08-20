Al-Faraj mengumumkannya: Al-Walid bin Talal mendekati keputusan bersejarah di Al-Hilal

Pangeran Al-Waleed bin Talal, Ketua Kingdom Holding Company yang memiliki klub Al-Hilal, mendekati keputusan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Saudi.

Pangeran Saudi tersebut telah mengakuisisi 70% saham klub Al-Hilal pada April lalu, berdasarkan kontrak yang mengikat dan telah ditandatangani antara Kingdom Holding Company dan Dana Investasi Publik Saudi.

Jurnalis Saudi Waleed Al-Farraj mengatakan bahwa Pangeran Al-Waleed bin Talal diperkirakan akan meminta peningkatan persentase kepemilikannya di klub Al-Hilal menjadi 100%, sehingga menjadi klub Saudi berbasis massa pertama yang sepenuhnya berpindah ke kepemilikan swasta.

Hal ini terjadi setelah Kementerian Olahraga Saudi mengumumkan, kemarin Rabu, pengalihan persentase kepemilikannya di empat klub besar (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli), yang mencapai 25%, kepada Dana Investasi Publik Saudi.

Pernyataan Al-Farraj dianggap penting, terlebih lagi karena disampaikan melalui programnya "Rotana Sport ma'a Waleed", yang ia bawakan di saluran "Rotana Khalijia" yang pada dasarnya dimiliki oleh Pangeran Al-Waleed bin Talal.

Perlu diingat bahwa Al-Hilal adalah satu-satunya klub dari antara empat klub besar yang keluar dari naungan Dana Investasi Publik Saudi, dengan perkiraan bahwa tiga klub lainnya akan menyusul pada periode mendatang.

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